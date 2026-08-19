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رئیس اداره دامپزشکی اهواز از کشف و ضبط ۴۰۰ کیلوگرم قطعات مرغ تاریخ مصرف منقضی در جریان پایش بهداشتی یک شرکت قطعهبندی فرآوردههای خام دامی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، سیدمرتضی قریشی اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای مستمر نظارت بهداشتی بر فرآوردههای خام دامی و جلوگیری از عرضه محصولات فاقد شرایط بهداشتی، کارشناسان اداره دامپزشکی اهواز یک محموله قطعات مرغ با تاریخ مصرف منقضی را در یکی از واحدهای قطعهبندی شناسایی کردند.
وی افزود: این محموله به وزن ۴۰۰ کیلوگرم، پس از احراز انقضای تاریخ مصرف درجشده روی بستهبندیها، بلافاصله ضبط و از چرخه عرضه خارج شد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اهواز ادامه داد: نمونهبرداری لازم از محموله انجام و نمونهها برای انجام آزمایشهای تخصصی به آزمایشگاه ارسال شده است؛ بنابراین، اظهارنظر نهایی درباره وضعیت کیفی و بهداشتی فرآوردهها پس از اعلام نتایج آزمایشگاهی و تکمیل بررسیهای کارشناسی انجام خواهد شد.
قریشی با تأکید بر اهمیت کنترل تاریخ مصرف در فرآوردههای خام دامی گفت: تاریخ مصرف، یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی سلامت و قابلیت مصرف مواد غذایی است و واحدهای قطعهبندی و بستهبندی موظفاند ضمن رعایت الزامات بهداشتی و حفظ زنجیره سرد، از نگهداری یا عرضه فرآوردههای دارای تاریخ مصرف منقضی جلوگیری کنند.
وی افزود: نظارت دامپزشکی تنها به مرحله عرضه محدود نیست و همه حلقههای زنجیره تأمین فرآوردههای خام دامی، از تولید و حملونقل تا نگهداری، قطعهبندی، بستهبندی و عرضه، بهصورت مستمر تحت پایش و ارزیابی بهداشتی قرار دارند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اهواز در پایان تأکید کرد: سلامت فرآوردههای خام دامی ارتباط مستقیمی با سلامت عمومی جامعه دارد و دامپزشکی با اجرای دقیق کنترلهای بهداشتی و اعمال مقررات، با هرگونه تخلف مؤثر بر سلامت مصرفکنندگان برخورد قانونی خواهد کرد.