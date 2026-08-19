مرکز اطلاع‌رسانی منطقه برق شهرستان قدس اعلام کرد که تمامی محدودیت‌های برق در مناطقی از این شهرستان، پس از عملیات موفقیت‌آمیز نیروهای فنی و عملیاتی، به‌طور کامل برطرف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکزاطلاع رسانی منطقه برق شهرستان قدس اعلام کرد: در پی قطعی برق در برخی مناطق شهرستان قدس و آتش گرفتن پست برق به دلیل فشار و افزایش بار مصرفی در این شهرستان، با تلاش نیرو‌های عملیاتی و فنی صنعت برق، تمامی محدودیت‌های اعمال‌شده در مناطقی از شهرستان قدس، به‌طور کامل برطرف شده است.

هم‌اکنون جریان برق در تمامی این مناطق پایدار و در شرایط عادی قرار دارد و همچنان رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان امری تاثیر گذار بر پایداری شبکه توزیع برق خواهد بود.