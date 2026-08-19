نشست حفاظت و حراست از جنگل‌ها و مراتع با حضور عشایر ایل ماسپی منطقه انجیره از توابع شهرستان آبدانان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشست حفاظت و حراست از جنگل‌ها و مراتع با حضور عشایر ایل ماسپی منطقه انجیره از توابع شهرستان آبدانان؛ بر نقش و مشارکت عشایر در حفاظت از منابع طبیعی تأکید شد.

در این نشست؛ عشایر منطقه، حفاظت و حراست از جنگل‌ها و مراتع را وظیفه‌ای عمومی در زمینه حفظ سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده دانستند.

مدیر منابع طبیعی آبدانان با اشاره به وسعت عرصه‌های طبیعی این شهرستان گفت: از مجموع ۲۴۰ هزار هکتار اراضی شهرستان آبدانان، حدود ۹۰ هزار هکتار را عرصه‌های جنگلی تشکیل می‌دهد.

کرمی افزود: ورود عشایر به عرصه حفاظت از طبیعت می‌تواند؛ نقش مؤثری در حفظ و بقای جنگل‌ها و مراتع داشته باشد و مشارکت جوامع محلی در صیانت از منابع طبیعی ضروری است.

طهماسبی، رئیس تعزیرات حکومتی آبدانان نیز حفاظت از منابع طبیعی را یک مسئولیت عمومی دانست و گفت: قانون‌گذار برای مقابله با تخلف‌های حوزه منابع طبیعی، ضمانت‌های قانونی پیش‌بینی کرده است و با هرگونه بهره‌برداری غیرقانونی از منابع طبیعی برخورد می‌شود.

در این نشست؛ بر تداوم همکاری عشایر با دستگاه‌های متولی و ضرورت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع تأکید شد.