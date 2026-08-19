رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بهارستان از انتخاب سه مجموعه این شهرستان به عنوان برگزیدگان همایش تجلیل از صنعت‌گران و معدن‌کاران نمونه استان تهران خبر داد.

جواد بختیاری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی شهرستان گفت: شرکت رونق‌سازان گیتی به عنوان مدیر جوان نمونه، شرکت لوله گستر خادمی به عنوان واحد نمونه تحقیق و توسعه و شرکت سیف صنعت به عنوان واحد نمونه صنعتی، در میان برگزیدگان استان تهران قرار گرفتند.

وی افزود: انتخاب این سه مجموعه، بیانگر ظرفیت قابل توجه بخش صنعت شهرستان بهارستان در حوزه‌های تولید، تحقیق و توسعه و مدیریت جوان است و می‌تواند زمینه‌ساز معرفی توانمندی‌های صنعتی شهرستان در سطح استان و تقویت انگیزه فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی باشد.

بختیاری با تأکید بر ضرورت حمایت از واحد‌های تولیدی، تصریح کرد: استمرار این موفقیت‌ها نیازمند رفع موانع تولید، تسهیل فرآیند‌های اداری و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری، نوآوری و توسعه واحد‌های صنعتی است.