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استاندار خوزستان گفت: استان خوزستان خوزستان در جمع ۱۰ استان برتر کشور در بهر برداری طرحهای عمرانی هفته دولت قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده افزود: بر اساس ارزیابی وزارت کشور، خوزستان با حدود ۴۶ همت اعتبار پروژههای عمرانی قابل افتتاح هفته دولت، در جمع ۱۰ استان برتر کشور قرار گرفته و رتبه هفتم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به ارزیابی وزارت کشور اظهار کرد: قرار گرفتن خوزستان در جمع استانهای برتر کشور، بیانگر حجم قابل توجه فعالیتهای عمرانی و زیرساختی در استان و تلاش مجموعه معاونت عمرانی استانداری و دستگاههای اجرایی جهت تکمیل و آمادهسازی طرحها برای بهرهبرداری است.
استاندار خوزستان عنوان کرد: تکمیل طرحهای عمرانی و زیرساختی و بهرهبرداری از طرحهای اولویتدار، از محورهای اصلی برنامههای مدیریت استان است و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با همراهی دستگاههای اجرایی، روند اجرای این طرحها را دنبال میکند.
موالیزاده تأکید کرد: قرار گرفتن خوزستان در جمع ۱۰ استان برتر کشور، حاصل مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه عمرانی و زیرساختی استان است و مدیریت خوزستان بر استمرار این روند و تکمیل طرحهای اثرگذار برای ارتقای زیرساختها و خدمات عمومی تأکید دارد.