نشست رئیس جمهور با زنان فعال و صاحب نظر

رئیس‌جمهور با تأکید بر طبیعی بودن اختلاف‌نظر‌های فکری، بر نقش زنان فعال در ایجاد تحول و ارتقای کیفیت زندگی جامعه تأکید کرد و از آنان خواست با تکیه بر نوآوری، اراده و گسترش مفاهیم سازنده، در مسیر پیشرفت جامعه گام بردارند.