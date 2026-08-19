امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

نشست رئیس جمهور با زنان فعال و صاحب نظر

رئیس‌جمهور با تأکید بر طبیعی بودن اختلاف‌نظر‌های فکری، بر نقش زنان فعال در ایجاد تحول و ارتقای کیفیت زندگی جامعه تأکید کرد و از آنان خواست با تکیه بر نوآوری، اراده و گسترش مفاهیم سازنده، در مسیر پیشرفت جامعه گام بردارند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۸- ۲۱:۲۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
دروغ گفتن به قیمت گرفتن جان دیگران
دروغ گفتن به قیمت گرفتن جان دیگران
۱۴۰۵-۰۵-۲۶
رونق صادرات و واردات در اسکله بندرلنگه
رونق صادرات و واردات در اسکله بندرلنگه
۱۴۰۵-۰۵-۲۶
پس از ۶۰ روز، تفاهم‌نامه بی تفاهم‌نامه
پس از ۶۰ روز، تفاهم‌نامه بی تفاهم‌نامه
۱۴۰۵-۰۵-۲۶
شکست آمریکا در جنگ با ایران، هم در خشکی هم در دریا
شکست آمریکا در جنگ با ایران، هم در خشکی هم در دریا
۱۴۰۵-۰۵-۲۶
خبرهای مرتبط

زنان با نوآوری و اراده، پیشگام ارتقای کیفیت زندگی جامعه باشند

رئیس‌جمهور در روز‌های جنگ مدیریت کشور را به عهده داشت

برچسب ها: پزشکیان ، رئیس جمهور ، زنان فعال
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 