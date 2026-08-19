به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، پس از شوش، آغاجاری، امیدیه و رامشیر با ۴۸ درجه، بستان با ۴۷.۶ درجه و صفی‌آباد دزفول با ۴۷.۵ درجه سانتی‌گراد در رده گرم‌ترین نقاط استان قرار گرفتند.

همچنین دمای بیشینه در ایستگاه کشاورزی اهواز ۴۷.۴، اهواز ۴۷.۳، رامهرمز ۴۷، شوشتر ۴۶.۹، گتوند و هندیجان ۴۶.۸، هفتکل و هویزه ۴۶.۷، آبادان ۴۶.۳، بندر ماهشهر ۴۶.۱، بهبهان ۴۵.۷، حسینیه ۴۵.۶، مسجدسلیمان ۴۵.۴ و شادگان ۴۵.۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

در دیگر نقاط استان نیز دمای بیشینه لالی ۴۴.۷، ایذه ۴۳ و دزپارت ۳۷.۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، دزپارت با ۳۷.۲ درجه سانتی‌گراد کمترین دمای بیشینه را در میان ۲۳ ایستگاه هواشناسی مورد بررسی داشته است.