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براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان؛ در ۲۴ ساعت گذشته، شوش با ثبت دمای ۴۸.۴ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان گزارش شد و میانگین دمای بیشینه در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان به ۴۶.۲ درجه رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، پس از شوش، آغاجاری، امیدیه و رامشیر با ۴۸ درجه، بستان با ۴۷.۶ درجه و صفیآباد دزفول با ۴۷.۵ درجه سانتیگراد در رده گرمترین نقاط استان قرار گرفتند.
همچنین دمای بیشینه در ایستگاه کشاورزی اهواز ۴۷.۴، اهواز ۴۷.۳، رامهرمز ۴۷، شوشتر ۴۶.۹، گتوند و هندیجان ۴۶.۸، هفتکل و هویزه ۴۶.۷، آبادان ۴۶.۳، بندر ماهشهر ۴۶.۱، بهبهان ۴۵.۷، حسینیه ۴۵.۶، مسجدسلیمان ۴۵.۴ و شادگان ۴۵.۲ درجه سانتیگراد ثبت شد.
در دیگر نقاط استان نیز دمای بیشینه لالی ۴۴.۷، ایذه ۴۳ و دزپارت ۳۷.۲ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، دزپارت با ۳۷.۲ درجه سانتیگراد کمترین دمای بیشینه را در میان ۲۳ ایستگاه هواشناسی مورد بررسی داشته است.