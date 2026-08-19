از پوستر و جایزه دومین همایش بین‌المللی «صلح و ورزش» دوم شهریور با حضور مسئولان کمیته ملی المپیک و اعضای کمیسیون صلح و ورزش رونمایی می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم رونمایی از پوستر و جایزه دومین همایش بین‌المللی صلح و ورزش ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه دوم شهریورماه در سالن نشست‌های کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شد.

این همایش با محوریت نقش ورزش در ترویج فرهنگ صلح، دوستی و همبستگی برگزار می‌شود و تلاش دارد ظرفیت‌های ورزش را برای گسترش گفتمان صلح و ایجاد ارتباط و همدلی میان جوامع مورد توجه قرار دهد.

این رویداد در ادامه فعالیت‌های کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک برگزار می‌شود.

دومین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی صلح و ورزش روز ۱۹ آبان در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.