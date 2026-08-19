رئیس‌جمهور با تأکید بر طبیعی بودن اختلاف‌نظر‌های فکری، بر نقش زنان فعال در ایجاد تحول و ارتقای کیفیت زندگی جامعه تأکید کرد و از آنان خواست با تکیه بر نوآوری، اراده و گسترش مفاهیم سازنده، در مسیر پیشرفت جامعه گام بردارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان در نشست تخصصی با زنان فعال و صاحبنظر در حوزه‌های گوناگون با عنوان «زنان امروز، ایران فردا» که عصر امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به ایستادگی تاریخی ملت ایران در برابر دشمنان، مقاومت اخیر را بی نظیر خواند و گفت: در جهان کنونی که شاهد زورگویی و قلدری برخی قدرت‌ها هستیم، ملت ایران و نیرو‌های مسلح با جانفشانی، افتخارآفرینی کردند و دنیا از این پایداری حیرت کرد.

رئیس جمهور تأکید کرد که اگر چنین حمله‌ای به دیگر کشور‌ها صورت می‌گرفت، به فروپاشی می‌انجامید، اما با یاری الهی و حضور مردم در صحنه، ایران مقتدر همچنان پابرجا مانده است. وحدت و همراهی با مردم رمز شکست ناپذیری کشور بود.

دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با استناد به آیات قرآن، هرگونه تفاوت جنسیتی در توانمندی‌های انسانی را نفی کرد و اظهار داشت: قرآن بر تلاش و همت انسان، فارغ از زن یا مرد بودن، برای رسیدن به اوج خلاقیت و معرفت تأکید دارد و سجده فرشتگان بر آدم، نشان از برتری علم و آگاهی است که انسان را به مقام خلیفه اللهی می‌رساند. هرکس در راه دانش و نیکی بکوشد، پاداش الهی خواهد یافت و باید مسیر زندگی بر اساس درستی و خدمت انتخاب شود.

رئیس جمهور با اشاره به تجربه دوران دانشگاه، اختلاف نظر‌های فکری را طبیعی خواند و از زنان فعال خواست تا با نوآوری، اراده و گسترش مفاهیم سازنده در جامعه، به ارتقای سطح زندگی همگان کمک کنند و ادامه داد: برخی برای رسیدن به قدرت، انسانیت را فدا می‌کنند، در حالی که گروهی دیگر با علم و اعتقاد خود، آسایش دیگران را فراهم می‌آورند.

دکتر پزشکیان با نقد فاصله میان گفتار و رفتار در جامعه، تأکید کرد: مردم عملکرد مسئولان را می‌سنجند و «صدای رفتار» بلندتر از شعار‌های حماسی است؛ چراکه رفتار عملی در حافظه جمعی ماندگار می‌شود. تقوا به معنای عمل بی خطا در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. از شما عزیزان می‌خواهم که فعالیت‌های خود را بر پایه اصولی و مردمی سازی استوار کنید، نه بر ساختار‌های دولتی، و آموزش اقشار مختلف بستری برای اجرای برنامه‌های عملیاتی باشد.

رئیس جمهور بر هم افزایی، تعامل و هماهنگی میان گروه‌ها تأکید ورزید و استفاده از تجربه افراد خبره، توجه به ظرفیت‌های محلی (محله، مدرسه، مسجد) و رعایت اصول مدیریتی را برای موفقیت ضروری شمرد و اظهار داشت: در دیدار‌های که با رهبر شهید برگزار می‌شد بر اهمیت رعایت اصول زیست محیطی و جلوگیری از بارگذاری نادرست جمعیتی در شهر‌ها تأکید داشتیم. طبیعتا برخورد خشن با طبیعت، پاسخ مشابهی در پی خواهد داشت.

دکتر پزشکیان تقویت نهاد‌های مردمی را از اولویت‌های دولت برشمرد و استفاده از ایده‌های داوطلبان اجتماعی را راهی برای توسعه و آبادانی کشور دانست و بر فعالیت همگرایانه افراد با هر سلیقه و باور تأکید کرد و گفت: مردم بهترین عمل را می‌پسندند، به جای کشمکش بر سر پست و مقام، به هرکس که توانایی اصلاح امور دارد، اختیار می‌دهیم تا مشکلات را در عمل حل کند.

در بخش دیگری از این نشست، رئیس جمهور با تأکید بر دفاع از تمامیت ارضی، جنگ را هدف خود ندانست و اولویت را به رسیدگی به دغدغه‌های اقشار آسیبرپذیر از جمله زنان سرپرست خانوار و آینده جوانان اختصاص داد و تأکید کرد: در روند مذاکرات ما در اوج قدرت و با رعایت حکمت، عزت و مصلحت گام به گام پیش می‌رویم و هدف ما پایان جنگ، رفع محاصره، آزادسازی منابع بلوکه شده و سپس گفت وگوی هسته‌ای بوده است. رهبر شهید و همه مسئولان تا پای جان در صحنه حضور داشتند، اما مدعیان دموکراسی و حقوق بشر در پی القای شایعات و فرار مسئولان بودند.

دکتر پزشکیان مذاکره را به معنای تسلیم ندانست و با اشاره به تجربه جهانی، گفت: کشور‌هایی مانند چین با رقابت اقتصادی خود را اثبات می‌کنند. حفظ میهن، خدمت رسانی و احساس تعلق ملی در برابر بیگانگان ضرورت دارد. باید از همراهی مردم در سختی‌ها قدردانی کنم.

رئیس جمهور در پایان، علم و رحمت الهی را بی پایان خواند و بر تلاش برای تبدیل شدن به افرادی توانمند، خلاق و خدایی تأکید کرد و در تشریح نهضت مدرسه سازی گفت: هدف ما صرفا ساخت مدرسه نیست، بلکه ایجاد بستری برای شکوفایی استعدادها، آموزش اصولی، کار گروهی و توانایی حل مسئله در نسل جوان است و همگرایی میان بخش‌ها پیشنیاز این طرح خواهد بود.