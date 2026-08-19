آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در مراسم چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب که امشب از سوی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد گفت: در مقابل دشمنان نباید کوتاه بیائیم و زیر بار ذلت برویم و این راهبرد و تفکر در قوای سه گانه کشور و همه تشکیلات و نهاد‌ها از قبیل حوزه، دانشگاه و آموزش و پرورش باید نفوذ و تجلی پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، از سوی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای امشب در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با حضور پرشور قشر‌های مختلف مردم، علما و طلاب برگزار شد.

آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در این مراسم گفت: مردم ما همچنان عزادار رهبر شهید انقلاب هستند و خونخواه او هستند.

وی با بیان اینکه انتقام خون امام شهید ما یک قصاص و انتقام فردی نیست بلکه انتقام امت اسلام و مستضعفان جهان است تصریح کرد: ما بر سر این انتقام هستیم هرچند سال‌ها بگذرد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با بیان اینکه در مقابل دشمنان نباید کوتاه بیائیم و زیر بار ذلت برویم و این راهبرد و تفکر در قوای سه گانه کشور و همه تشکیلات و نهاد‌ها از قبیل حوزه، دانشگاه و آموزش و پرورش باید نفوذ و تجلی پیدا کند تاکید کرد: ما راه برگشت نداریم و باید با اراده‌های استوار راه امام شهیدمان را ادامه دهیم.

عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به شخصیت جامع آقای شهید ایران گفت: ایشان با استفاده از تبحر خود در عرصه نظریه پردازی تمدن اسلامی و راهبری میدانی، در عرصه‌های مختلف، تولید قدرت کرد.

آیت الله اعرافی با اشاره به پیگیری جدی رهبر شهید انقلاب در تحقق اقتدار علمی و دفاعی ایران گفت: ایشان دائما مسائل علمی و آمار‌های پیشرفت فناوری در ایران را دنبال می‌کردند و همین اهتمام موجب شد که نام ایران به عنوان یگانه کشوری که به صورت مستقل در زمینه علمی پیشرفت کرده است مطرح شود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به اهتمام امام شهید انقلاب در زمینه پیشرفت‌های دفاعی و نظامی گفت: ایشان قاطعانه در مقابل افرادی که معتقد بودند نباید سلاح و موشک داشته باشیم ایستادند و ایران را به یگانه قدرتی تبدیل کرد که در مقابل نیرومندترین ارتش‌های دنیا ایستاد.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه به فضل الهی با رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و آمادگی مردم و نیرو‌های مسلح این ایستادگی و سرآمدی مقابل دشمنان ادامه پیدا خواهد کرد افزود: ما شروع کننده حمله نیستیم، اما در مقام دفاع، مهاجم خواهیم بود و روزگار دشمن را سیاه خواهیم کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری، نتیجه این ایستادگی را درماندگی ترامپ و دیگر دشمنان ایران اسلامی برشمرد و گفت: این راه ادامه خواهد داشت و ما تا پای جان برای حفظ استقلال و عظمت ایران ایستاده‌ایم.



