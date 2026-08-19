به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، معاون سخنگوی وزارت خارجه آلمان: اجرای پروژهٔ E ۱ عملاً کرانه باختری را به ۲ نیم تقسیم کرده و آن را از بیت‌المقدس شرقی جدا می‌کند و راه‌حل ۲ دولتی را غیرقابل اجرا می‌سازد.

وی افزود: آلمان هیچ تغییری در مرز‌های ۱۹۶۷ را که مورد توافق طرف‌های درگیر نبوده باشد، به رسمیت نخواهد شناخت.

وی تاکید کرد: ما بار دیگر از اسرائیل می‌خواهیم که برنامه‌های شهرک‌سازی E ۱ را متوقف کرده و ساخت شهرک‌ها در کرانه باختری را متوقف کند.