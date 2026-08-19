به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بازرگان اسفندیاری گفت: این حادثه در حالی رخ داد که تعدادی از افراد برای انجام کار لایروبی وارد چاه شده بودند و در ادامه به دلایلی که هنوز دقیق مشخص نشده است، دچار حادثه شدند.

وی افزود: تلاش برای نجات افراد حادثه‌دیده نتیجه نداده است و در نهایت چهار نفر در این رویداد جان باختند.

اسفندیاری خاطرنشان کرد: هنوز جزییات دقیقی از علت اصلی حادثه، وضعیت ایمنی محل و چگونگی آغاز این رخداد گزارش نشده است.

وی افزود: با این حال، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که نبود استاندارد‌های ایمنی، کمبود تجهیزات حفاظتی و خطرات ناشی از ورود به فضا‌های بسته می‌تواند از عوامل احتمالی بروز چنین حوادثی باشد.

وی تصریح کرد: کارشناسان همواره تاکید دارند که ورود به چاه، کانال، فاضلاب و سایر فضا‌های بسته بدون تجهیزات تخصصی، تهویه مناسب و حضور نیرو‌های آموزش‌دیده می‌تواند به حوادث مرگبار منجر شود

به گفته اهالی روستای تازه قلعه از توابع بخش غلامان، بعد از سقوط پمپ آب به داخل یک چاه در این روستا، پسر ۱۵ ساله خانواده به داخل چاه می‌رود تا پمپ را خارج کند، گفته شده این نوجوان دچار گاز گرفتگی شده بود که پدرش برای کمک رفت و اونیز دچار گاز گرفتگی شد و دو نفر دیگر هم که برای کمک رفتند، آن‌ها هم در چاه گرفتار شدند.