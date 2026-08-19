سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان گفت : بر اثر برخورد یک فروند قایق با پل در محدوده مرداب انزلی ۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۲ نفر راهی بیمارستان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان با بیان اینکه حوالی ساعت ۱۶:۵۳ امروز، چهارشنبه ۲۸ مردادماه، گزارشی مبنی بر برخورد یک فروند قایق با پل در محدوده مرداب انزلی به مرکز اورژانس ۱۱۵ اعلام شد گفت : بلافاصله پس از دریافت گزارش، آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی اقدامات لازم را برای ارزیابی و درمان مصدومان انجام دادند.

علیرضا پورسان افزود : در این حادثه، یک پسر ۱۶ ساله به دلیل آسیب ناحیه فک و صورت و یک زن ۵۴ ساله به دنبال آسیب ناحیه کتف، پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی منتقل شدند.

وی همچنین گفت : زنی ۲۲ ساله در این حادثه جان خود را از دست داد که پیکر وی توسط عوامل اورژانس به بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی منتقل شد.

سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان افزود: راننده قایق نیز که پس از وقوع حادثه مفقود شده بود، در جریان عملیات جست‌و‌جو پیکر وی پیدا شد و برای انجام مراحل قانونی و ادامه اقدامات لازم، به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.