خبرگزاری صدا و سیمای خوزستان در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ با ثبت ۲ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۶۵۱ بازدید، رتبه نخست کشور را از نظر میزان بازدید وب‌سایت و جذب مخاطب به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بر اساس پایش عملکرد وب‌سایت ۳۴ مراکز استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بیشترین میزان بازدید و پیگیری اخبار در میان مراکز استانی به مرکز خوزستان اختصاص داشته است.

این موفقیت نشان‌دهنده اعتماد و استقبال مخاطبان خوزستانی از اخبار بومی و عملکرد مرکز خوزستان در پوشش سریع و به‌موقع رویدادهای استان است.