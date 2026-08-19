قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از حل تدریجی مشکلات تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات از ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ محمدصادق مفتح روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از فعالان صنعت، معدن و اصناف استان زنجان، با بیان اینکه موضوع ارز به صورت مستمر در جلسات بانک مرکزی پیگیری می شود گفت: به تدریج و از ماه آینده، مشکلات تأمین ارز برای خرید مواد اولیه و ورود ماشین آلات تولیدکنندگان حل می شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح‌های تشویقی در نظر گرفته شده برای ورود کالا افزود: موضوع ارز به صورت مستمر در جلسات مربوطه با حضور بانک مرکزی پیگیری میشود.

وی تأکید کرد: با وجود محدودیت‌ها و فشار‌های موجود، تلاش می کنیم از ظرفیت‌های فعلی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی استفاده کنیم.

قائم مقام وزیر صمت با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت ارز موجود در کشور گفت: پیشنهاد بر این است که مسیر «واردات بدون انتقال ارز» با جدیت مورد توجه قرار گیرد، چون میلیارد‌ها دلار ارز در اختیار مردم قرار دارد که می‌تواند وارد چرخه تولید شود، اما در حال حاضر بانک مرکزی با این ساز و کار ملاحظاتی دارد و معتقد است آزاد شدن آن ممکن است کنترل بازار ارز را دشوار کند.

مفتح با تأکید بر ضرورت صیانت از تولید، گفت: نباید در زمان بروز ناترازی انرژی، نخستین گزینه برای قطع برق و گاز، واحد‌های صنعتی و تولیدی باشد و هزینه آن از بخش تولید دریافت شود.

وی با اشاره به نقش تولید در حفظ ثبات اقتصادی کشور، افزود: اگر تولید رها شود، آثار آن تنها متوجه واحد‌های صنعتی نخواهد بود، بلکه بیکاری، اختلال در تأمین کالا و مشکلات بازار را به دنبال خواهد داشت و تمام زنجیره اقتصادی و در نهایت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.