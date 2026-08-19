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بر اثر حادثه غرق شدگی در شهرستان باغملک دو نفر جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز گفت: امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد، در رودخانهای در محدوده حدفاصل سهراهی دلی شهرستان باغملک دو نوجوان ۱۷ و ۱۶ ساله، از اهالی کوی رستمآباد، دچار غرقشدگی شدند.
دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: پس از اعلام حادثه، دو کد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ باغملک به محل اعزام شدند و نیروهای اورژانس بلافاصله عملیات احیای قلبی ریوی را آغاز کردند و اقدامات احیاء را در حین انتقال به بیمارستان شهید طباطبایی باغملک ادامه دادند؛ اما متأسفانه با وجود تلاشهای انجامشده، هر دو نوجوان جان خود را از دست دادند.
اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ضمن ابراز تأسف از این حادثه، از خانوادهها و جوانان خواست از شنا و حضور در رودخانهها و نقاط آبی فاقد ایمنی و نظارت پرهیز کنند و اظهار داشت: جریانهای غیرقابل پیشبینی، تغییر ناگهانی عمق آب و ناآشنایی با شرایط محیطی میتواند در کوتاهترین زمان، حادثهای جبرانناپذیر رقم بزند؛ بنابراین از حضور در مناطق پرخطر آبی خودداری کنیم و ایمنی را جدی بگیریم.