مهابادی‌ها بار دیگر در اجتماعات شبانه اعلام کردند با تکیه بر اراده ملی، اقتدار و تدابیر رهبر معظم انقلاب، دشمن آرزوی دوباره بازگشت سلطه و نفوذ استکبار در ایران را به گور خواهد برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ مردم انقلابی و غیور مهاباد همپای دیگر ایرانیان مقاوم با حضور خود در سنگرخیابان، به شکست های پی در پی دشمن بر لزوم هوشیاری و ایستادگی در برابر تهدیدات و توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.

شهروندان در این گردهمایی ضمن ابراز همدلی و اتحاد، پایبندی خود را به ارزش‌ها و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده و بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در برابر تهدیدات و اقدامات مخرب دشمنان تأکید کردند.