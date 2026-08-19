برخورد دو دستگاه خودروی سواری در محور نقده به ارومیه منجر به مصدومیت پنج تن از سرنشینان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر برخورد پژو۴۰۵ با سمند در محور نقده _ ارومیه بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات حیدرآباد هلال احمر شهرستان نقده به محل حادثه اعزام شدند.

حمید محبوبی افزود: این حادثه ۵ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از رها سازی، انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.