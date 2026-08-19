به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، عملیات اجرایی طرح توسعه ضلع جنوبی ایستگاه راه آهن قم با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۴۰۰ متر مربع امروز با حضور معاون مسافری راه‌آهن کشور آغاز شد.

غلامحسین کریمی، معاون مسافری راه‌آهن کشور، در مراسم کلنگ زنی این طرح گفت: این طرح جزء برنامه‌های توسعه‌ای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است که با توجه به ظرفیت بالای استان قم و استقبال مردم و مسئولان محلی، ضرورت افزایش فضای ایستگاهی احساس شد.

وی افزود: با الحاق این ۴۰۰ متر مربع به ایستگاه جدید، مجموع فضای مسافری ایستگاه قم به یک هزار متر مربع افزایش می‌یابد و تعداد صندلی‌ها نیز از ۳۰۰ به ۵۰۰ صندلی ارتقاء خواهد یافت.

کریمی با اشاره به زمان بندی اجرای طرح تصریح کرد: تلاش می‌کنیم این طرح طی یک سال آینده به بهره‌برداری برسد.