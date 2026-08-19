شهاب حیدری افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، ۱۲ روستای دیگر نیز تا پایان برنامه هفتم توسعه از این خدمات بهره‌مند خواهند شد.



وی همچنین تأکید کرد که همه تلاش‌ها برای رفع نهایی مشکلات ارتباطی این شهرستان تا پایان سال جاری متمرکز شده است.

گفتنی است در سطح استان نیز هزار و ۴۳۳ روستا از مجموع هزار و ۵۶۹ روستای بالای ۲۰ خانوار، هم‌اکنون تحت پوشش قرار دارند.