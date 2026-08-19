گسترش پوشش اینترنت در روستاهای چگنی
جلسه شورای راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان با محوریت رفع مشکلات پوشش شبکه در شهرستان چگنی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان در جلسه شورای راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات استان که با حضور فرماندار چگنی، اپراتورها و شرکت مخابرات برگزار شد، اظهار داشت: از مجموع ۱۸۶ روستای بالای ۲۰ خانوار در چگنی، تاکنون ۲۰ روستا به شبکه اینترنت و تلفن همراه دسترسی پیدا کردهاند.
شهاب حیدری افزود: طبق برنامهریزیهای صورتگرفته، ۱۲ روستای دیگر نیز تا پایان برنامه هفتم توسعه از این خدمات بهرهمند خواهند شد.
وی همچنین تأکید کرد که همه تلاشها برای رفع نهایی مشکلات ارتباطی این شهرستان تا پایان سال جاری متمرکز شده است.
گفتنی است در سطح استان نیز هزار و ۴۳۳ روستا از مجموع هزار و ۵۶۹ روستای بالای ۲۰ خانوار، هماکنون تحت پوشش قرار دارند.