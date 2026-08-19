مراسم تجلیل از هنرمندان و فعالان حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و در ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم نشست و تقدیر از هنرمندان و فعالان حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری عصر امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان ملی و استانی در تالار وحدت ارومیه برگزار شد.

در این آیین، جلوه‌های متنوع فرهنگ و هنر آذربایجان‌غربی از میراث به‌جامانده از نسل‌های گذشته تا هنرهای معاصر، صنایع‌دستی و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت حمایت از هنرمندان و فراهم‌سازی زمینه برای نقش‌ آفرینی بیشتر آنان در مسیر توسعه و معرفی ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی تأکید شد.

در پایان این مراسم، از جمعی از هنرمندان و فعالان منتخب حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری استان به پاس سال‌ها تلاش و نقش‌آفرینی در صیانت از میراث فرهنگی، ترویج هنر و اعتلای فرهنگ آذربایجان‌غربی تجلیل و قدردانی شد.