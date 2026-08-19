معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش اربعین در همبستگی آزادگان جهان گفت: اربعین استمرار نهضت حسینی و سرمایه‌ای معنوی و الگویی از ارزش‌های آزادی، اخلاق و شجاعت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف در جلسه قدردانی از دست‌اندرکاران مراسم اربعین، با بیان اینکه اربعین یک مراسم ساده عزاداری نیست، گفت: اربعین استمرار نهضت حسینی و الهام‌بخش جنبش‌های شیعی در طول تاریخ بوده که اوج نقش آن در نهضت امام خمینی (ره) بود.

وی ادامه داد: اربعین نقش مهمی در همبستگی آزادگان جهان، امت اسلامی و شیعیان دارد که امروز نمونه آن را در همبستگی دو ملت ایران و عراق مشاهده می‌کنیم. استکبار جهانی در دهه‌های گذشته ایران و عراق را رودرروی یکدیگر قرار داد و جنگی خانمان‌سوز را طراحی کرد تا نهضت انقلاب اسلامی را که بر پایه اربعین بنا شده بود، از بین ببرد، اما دشمن مشترک انسانیت، آزادی، شجاعت و اخلاق شکست خورد و پیوستگی عمیقی میان دو ملت ایران و عراق برقرار شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه اربعین یک اجتماع معنوی و ارزشمند و در زمره اجتماعات بزرگ انسانی در دنیاست، افزود: ما بر این باوریم که مراسم حج و اربعین به‌عنوان بزرگ‌ترین اجتماعات اسلامی، تناقضی با یکدیگر ندارند و نباید القا شود که این دو در مقابل هم قرار دارند. برخلاف تلاش دشمن برای اختلاف‌افکنی در امت اسلامی، حج و اربعین در یک راستا و مکمل یکدیگر هستند. ما به وحدت امت اسلامی اعتقاد داریم، در حالی که دشمن به دنبال ایجاد فاصله در امت اسلامی است.

عارف در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و برگزاری مراسم در شأن زائران اربعین حسینی، از دست‌اندرکاران این مراسم قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه نهاد‌های امدادی در برگزاری ایمن مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و اربعین عملکرد درخشانی داشتند، افزود: نگرانی جدی از احتمال وقوع حادثه در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب وجود داشت، اما این مراسم و همچنین اربعین به‌خوبی در ایران و عراق برگزار شد.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: مراسم اربعین امسال به‌خوبی برگزار شد و تلاش شد ضمن تأمین امکانات لازم برای این مراسم، کمبودی در سایر استان‌های کشور ایجاد نشود. اکنون نیز لازم است روایتگری دقیقی از مراسم اربعین انجام شود، زیرا اربعین یک سرمایه معنوی و الگویی از ارزش‌های اخلاقی از جمله آزادی، اخلاق و شجاعت است.

عارف خواستار آغاز برنامه‌ریزی برای اربعین سال آینده براساس آسیب‌شناسی مراسم‌های برگزارشده شد و بر برنامه‌ریزی منسجم و متصل سفر اربعین با مناسبت‌های آخر ماه صفر با هدف ارتقای خدمات به زائران تأکید کرد.

در این جلسه، علی‌اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین، وزرای راه و شهرسازی و امور خارجه، رئیس جمعیت هلال احمر و برخی استانداران، گزارشی از عملکرد دستگاه‌های خود در برگزاری مراسم اربعین ارائه کردند.

همچنین مقرر شد طرحی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تأمین اتوبوس کافی برای کشور و مراسم اربعین تهیه شود.

این جلسه با حضور وزرای امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، استانداران آذربایجان غربی، ایلام، خوزستان، خراسان رضوی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، رئیس جمعیت هلال احمر و نمایندگانی از فراجا، سپاه، وزارت کشور، بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت و سایر دستگاه‌های مسئول برگزار شد و در پایان، عارف با اهدای لوح از دست‌اندرکاران این مراسم قدردانی کرد.