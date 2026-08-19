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استاندار زنجان گفت: فعالان بخش خصوصی استان در شرایط دشوار اقتصادی و جنگ اخیر، فراتر از انتظار ظاهر شدند و نقش مؤثری در استمرار فعالیتهای اقتصادی استان ایفا کردند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید محسن صادقی در همایش نکوداشت و تجلیل از برگزیدگان صنعت، معدن و اصناف استان زنجان، با اشاره به نقشآفرینی بخش خصوصی در جریان جنگ اخیر گفت: از مجموع هشت شهرستان استان، ۶ شهرستان درگیر جنگ بودند و در این شرایط، بخش خصوصی ضمن مشارکت فعال در پشتیبانی از دفاع ملی، فعالیتهای اقتصادی و تولیدی خود را نیز ادامه داد.
وی افزود: در جریان جنگ اخیر، ۱۲ واحد تولیدی استان مورد حمله قرار گرفت و ۱۲ نفر از کارگران استان به شهادت رسیدند، اما با وجود این شرایط، صنایع، بخش کشاورزی و معادن استان به فعالیت خود ادامه دادند و بخش خصوصی در کنار دفاع ملی ایستاد.
استاندار زنجان با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه استان در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی گفت: زنجان از ظرفیتهای فوقالعادهای در این حوزهها برخوردار است و در بسیاری از محصولات تولیدی به مازاد رسیدهایم که باید این ظرفیت را در مسیر توسعه صادرات به کار گرفت.
صادقی، مشکلات ارزی را از مهمترین موانع پیش روی بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی در مسیر توسعه صادرات عنوان کرد و گفت: انتظار داریم تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی بهگونهای باشد که هم فرآیند تقاضا و ثبت سفارشها تسهیل شود و هم ارز مورد نیاز واحدهای اقتصادی بهموقع تأمین شود تا فعالان این بخشها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه این موضوع را در سطوح ملی نیز پیگیری کرده است، افزود: این مسئله را بهصورت حضوری با معاون اول رئیسجمهور مطرح کردهام و مکاتبات متعددی نیز با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتهایم و امیدواریم حضور مسئولان در استان به حل این مسائل کمک کند.
استاندار زنجان همچنین به ظرفیت استان در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره کرد و گفت: امروز زنجان در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه پیشگام است و از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای نوسازی فناوری و افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی استفاده میشود.
صادقی با اشاره به نقش اصناف در اقتصاد استان گفت: اصناف بهعنوان بخش مهمی از اقتصاد استان، در تأمین و توزیع کالا و تنظیم بازار نقش مؤثری دارند و عملکرد آنها در شرایط دشوار اخیر نیز قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: در طول جنگ اخیر، استان زنجان با کمبود اساسی مواجه نشد و حتی در تأمین بخشی از اقلام ۱۳گانه، بهعنوان استان معین برای بخشهایی از تهران، البرز و استانهای شمالغرب کشور ایفای نقش کرد.
استاندار زنجان با تأکید بر جایگاه اقتصادی استان گفت: زنجان در حوزههای صنعتی، معدنی، تکمیل زنجیرههای ارزش، فناوری و صادرات جایگاه ممتازی در کشور دارد و ظرفیت آن را دارد که جایگاه خود را در این حوزهها بیش از پیش ارتقا دهد.
صادقی در پایان با قدردانی از فعالان اقتصادی استان گفت: صنعتگران، معدنکاران، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران، کارآفرینان و اصناف زنجان در شرایط دشوار اقتصادی، بسیار فراتر از انتظار ظاهر شدند و باید از تلاشهای آنان صمیمانه قدردانی کرد.