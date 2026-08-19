تیم کیهان بستک هرمزگان (کمند جلیلیان / آتوسا هراوند) به مقام قهرمانی تور ملی زنان به میزبانی بندر ترکمن دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تور ملی والیبال ساحلی زنان بندرترکمن که از ۲۶ مردادماه با حضور ۳۰ تیم آغاز شده بود، امشب (چهارشنبه ۲۸ مرداد) با قهرمانی کیهان بستک هرمزگان به پایان رسید.

در دیدار نهایی این مسابقات تیم‌های شهرداری بندر ترکمن و کیهان بستک هرمزگان به مصاف یکدیگر رفتند که نماینده هرمزگان با شکست دو بر صفر حریف به مقام قهرمانی دست یافت.

شهرداری بندر ترکمن با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۵ مغلوب حریف شد تا به مقام نایب قهرمانی تور ملی بندر ترکمن اکتفا کند.

در دیدار رده‌بندی این مسابقات نیز تیم شیرآلات مرجان خزر موفق به شکست دو بر صفر حریف با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۷ و ۲۱ بر ۱۸ شد و به مقام سومی دست یافت.

رتبه بندی چهار تیم برتر تور ملی بندرترکمن به قرار زیر است:

کیهان بستک هرمزگان (کمند جلیلیان / آتوسا هراوند)

شهرداری بندر ترکمن (ثریا قایچ‌نیازی / حنانه رجایی)

شیرآلات مرجان خزر (مائده مرجانی / ستاره ازوجی)

املاک کاووس بندر کیاشهر (سیده هدیه مومنی / سیده فاطمه عباس نیا)