سی و ششمین رویداد انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به گفته مدیر اجرایی این انجمن، این دوره از رویداد میزبان ۵۰۰ واحد صنعتی بوده است. محمد حسن غفوری گفت: هدف از این رویداد‌ها ترویج و توسعه تجدیدپذیر‌ها است. وی افزود: در این رویداد‌ها بین فعالان صنعت تجدیدپذیر‌ها و صنایع ارتباط برقرار می‌شود. همچنین سرمایه گذاران و فعالان صنعتی می‌توانند با میز‌های خدمات شکل گرفته مراحل قانونی توسعه تجدیدپذیر‌ها را از مسئولان دولتی پیگیری کنند.