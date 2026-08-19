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سی و ششمین رویداد انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژیهای تجدیدپذیر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به گفته مدیر اجرایی این انجمن، این دوره از رویداد میزبان ۵۰۰ واحد صنعتی بوده است. محمد حسن غفوری گفت: هدف از این رویدادها ترویج و توسعه تجدیدپذیرها است. وی افزود: در این رویدادها بین فعالان صنعت تجدیدپذیرها و صنایع ارتباط برقرار میشود. همچنین سرمایه گذاران و فعالان صنعتی میتوانند با میزهای خدمات شکل گرفته مراحل قانونی توسعه تجدیدپذیرها را از مسئولان دولتی پیگیری کنند.