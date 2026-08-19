نزدیک به ۳۱هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۳.۶ میلیارد ریال درگمرک مرزی سرو ارومیه کشف و ضبط شد.

کشف و ضبط نزدیک به ۳۱ هزارنخ سیگار قاچاق در ارومیه

کشف و ضبط نزدیک به ۳۱ هزارنخ سیگار قاچاق در ارومیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده هنگ مرزی ارومیه از کشف ۳۰ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار قاچاق در گمرک مرزی سرو خبر داد.

سرهنگ سجاد باقر نژاد فرمانده هنگ مرزی ارومیه با اعلام این خبر اظهار داشت: مرزبانان هنگ مرزی ارومیه در دو مرحله عملیات جداگانه در گمرک مرزی سرو موفق به کشف این محموله شدند که ارزش ریالی آن توسط کارشناسان ۳۰ میلیارد و ۶۹۶ میلیون ریال برآورد شده است.‌️

وی ادامه داد: در این عملیات‌ها یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم نیز دستگیر شد.‌️

سرهنگ باقر نژاد افزود: متهم دستگیر شده به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری کامل، اجازه هرگونه قاچاق کالا را در نوار مرزی نخواهند داد.