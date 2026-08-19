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مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان یزد از تشکیل تدریجی «شورای فرهنگی اجتماعی مساجد» با هدف سازماندهی و توسعه خدمات اجتماعی خبر داد و گفت: همزمان با روز جهانی مسجد، پرچم خونخواهی قائد شهید امت در مساجد و نمازهای جمعه سراسر استان یزد به اهتزاز درمیآید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجت الاسلام نجم الهدی با تشریح برنامهها، برای تقویت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مساجد گفت: برگزاری نشستهای هماهنگی با ائمه جماعات، بهرهگیری از تجربیات استادان برجسته کشوری و ایجاد انگیزه در متولیان مساجد از مهمترین برنامهها است.
حجت الاسلام نجمالهدی با اشاره به جایگاه مسجد در اندیشه امام خمینی (ره) و رهبر شهیدانقلاب، افزود: برای رسیدن مساجد به جایگاه مطلوب و نقشآفرینی حداکثری در عرصههای فرهنگی و اجتماعی، همچنان مسیر زیادی در پیش است، اما اقدامات ارزشمندی در این زمینه آغاز شده است.
وی یکی از مهمترین اقدامات در این حوزه را تشکیل «شورای فرهنگی اجتماعی مساجد» عنوان کرد و گفت: این شورا با هدف سازماندهی و ساماندهی خدمات اجتماعی مساجد ایجاد شده و در تعدادی از مساجد فعالیت خود را آغاز کرده است و تلاش میکنیم این طرح بهتدریج در همه مساجد استان یزد اجرا شود.
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان یزد تأکید کرد: تحول در مسجد تنها با اقدامات یک نهاد یا دستگاه محقق نمیشود و حضور و مشارکت مردم، امام جماعت، هیئت امنا و اعضای شورای فرهنگی اجتماعی، نقش اصلی را در موفقیت مسجد ایفا میکند.
حجت الاسلام نجمالهدی اظهار کرد: هرگاه این مجموعهها با یکدلی و همافزایی در کنار یکدیگر قرار گیرند و با توکل و توسل مسیر خدمت را دنبال کنند، مسجد میتواند به جایگاهی برسد که مایه افتخار و مباهات باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای مساجد استان یزد در گرامیداشت یاد و نام قائد شهید امت و شهدای اخیر گفت: پس از اعلام خبر شهادت قائد شهید امت، مساجد استان یزد با سیاهپوش کردن مساجد و برگزاری مراسم مختلف، حضور و همراهی خود را نشان دادند و این برنامهها همچنان ادامه دارد.
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان یزد، افزود: در آستانه چهلمین روز خاکسپاری قائد شهید امت، مقرر شده است پرچم خونخواهی در کنار پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران از فردا بهصورت فراگیر در مساجد سراسر استان یزد به اهتزاز درآید.
وی افزود: روز جمعه نیز همزمان با روز جهانی مسجد، در تمامی نمازهای جمعه استان یزد ضمن گرامیداشت هفته مسجد، پرچم خونخواهی قائد شهید امت، بار دیگر بهصورت ویژه به اهتزاز درمیآید.