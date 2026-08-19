به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ساعت ۸:۳۰ امروز طی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) هلال احمر شهرستان عشق‌آباد، گزارشی مبنی بر مشاهده یک دستگاه خودروی سواری در دامنه کوه‌های ملوند توسط مأموران پاسگاه ده محمد واصل شد.

بلافاصله عملیات جست‌و‌جو با همکاری نیرو‌های داوطلب خانه‌های هلال احمر روستا‌های ده محمد و ملوند و همچنین یک تیم امدادی از شهرستان بشرویه آغاز شد.

تیم‌های امدادی پس از ساعت‌ها جست‌و‌جو در منطقه کوهستانی، سرانجام حوالی ساعت ۱۱:۳۰ امروز موفق به یافتن پیکر بی‌جان جوانی ۲۲ ساله در ارتفاعات این منطقه شدند.

بر اساس هویت‌یابی اولیه، این جوان، ساکن دهستان چاه مسافر از توابع شهرستان عشق‌آباد، شناسایی شده است که پیکر آن مرحوم پس از کشف و انجام اقدامات قانونی، برای تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی انتقال داده شده است.

هم‌اکنون کارشناسان مربوطه در حال بررسی ابعاد مختلف حادثه هستند و علت وقوع این رویداد تا زمان اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی و مراجع قضایی نامشخص اعلام شده است.