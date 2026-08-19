تیم‌های لهستان، ایران، ایتالیا، ونزوئلا و ترکیه در نخستین روز مسابقات والیبال قهرمانی پسران کمتر از ۱۷ سال جهان مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان از امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد) به میزبانی دوحه قطر آغاز شد و به مدت ۱۱ روز تا هفتم شهریور پیگیری می‌شود.

تیم والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران نیز در نخستین دیدار خود به مصاف الجزایر رفت و سه بر صفر به پیروزی رسید.

در دیگر دیدار‌های روز نخست نیز تیم‌های لهستان، ایتالیا، ونزوئلا و ترکیه موفق به شکست حریفان خود شدند.

نتایج کامل دیدار‌های روز نخست مرحله مقدماتی این رقابت‌ها به قرار زیر است:

آرژانتین صفر – لهستان ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۴ بر ۲۶ و ۱۹ بر ۲۵)

ایران ۳ – الجزایر صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۴)

ایتالیا ۳ – رومانی صفر (۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱)

قطر صفر – ونزوئلا ۳ (۱۶ بر ۲۶، ۱۶ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)

اسپانیا صفر – ترکیه ۳ (۲۴ بر ۲۶، ۲۴ بر ۲۶ و ۱۷ بر ۲۵)

برنامه دومین روز مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان بدین شکل است و تیم ملی ایران بازی ندارد:

پنج شنبه ۲۹ مرداد

ساعت ۱۱:۳۰؛ فرانسه – تونس

ساعت ۱۴:۳۰؛ برزیل – مکزیک و کوبا – هند

ساعت ۱۷:۳۰؛ چین تایپه – پاکستان و مصر – بلغارستان