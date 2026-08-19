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تیمهای لهستان، ایران، ایتالیا، ونزوئلا و ترکیه در نخستین روز مسابقات والیبال قهرمانی پسران کمتر از ۱۷ سال جهان مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان از امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد) به میزبانی دوحه قطر آغاز شد و به مدت ۱۱ روز تا هفتم شهریور پیگیری میشود.
تیم والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران نیز در نخستین دیدار خود به مصاف الجزایر رفت و سه بر صفر به پیروزی رسید.
در دیگر دیدارهای روز نخست نیز تیمهای لهستان، ایتالیا، ونزوئلا و ترکیه موفق به شکست حریفان خود شدند.
نتایج کامل دیدارهای روز نخست مرحله مقدماتی این رقابتها به قرار زیر است:
آرژانتین صفر – لهستان ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۴ بر ۲۶ و ۱۹ بر ۲۵)
ایران ۳ – الجزایر صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۴)
ایتالیا ۳ – رومانی صفر (۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱)
قطر صفر – ونزوئلا ۳ (۱۶ بر ۲۶، ۱۶ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵)
اسپانیا صفر – ترکیه ۳ (۲۴ بر ۲۶، ۲۴ بر ۲۶ و ۱۷ بر ۲۵)
برنامه دومین روز مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان بدین شکل است و تیم ملی ایران بازی ندارد:
پنج شنبه ۲۹ مرداد
ساعت ۱۱:۳۰؛ فرانسه – تونس
ساعت ۱۴:۳۰؛ برزیل – مکزیک و کوبا – هند
ساعت ۱۷:۳۰؛ چین تایپه – پاکستان و مصر – بلغارستان