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وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرای برنامههای مدیریت مصرف، اصلاح شیرآلات و تجهیزات، کنترل مستمر کنتورها و شناسایی نقاط هدررفت، مصرف آب خود را از ۳۴ هزار به ۲۹ هزار و ۷۰۰ مترمکعب کاهش داده و از یک مجموعه پرمصرف به مشترکی خوشمصرف تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرای مجموعهای از اقدامات فرهنگی و فنی برای مدیریت مصرف آب، توانست در یک سال مصرف این مجموعه را حدود ۱۶ درصد کاهش دهد.
در این روند، مصرف آب از ۳۴ هزار مترمکعب به ۲۹ هزار و ۷۰۰ مترمکعب رسید؛ تغییری که با فرهنگسازی، مشارکت کارکنان و شناسایی و رفع نقاط هدررفت آب دنبال شد.
مسئول این طرح با اشاره به نقش فرهنگسازی در کاهش مصرف گفت: با آموزش و اطلاعرسانی، کارکنان نیز در مدیریت مصرف آب و انرژی همراه شدند و تلاش شد مصرف فقط اندازهگیری نشود، بلکه نشت و هدررفت آب نیز شناسایی و نقاط مصرف اصلاح شود.
وی افزود: کنترل کنتورها هر دو تا سه هفته یکبار انجام شد و با پایش مستمر، روند مصرف بهصورت دقیقتری مدیریت شد.
یکی از اقدامات انجامشده، تعویض شیرآلات قدیمی بود که با اجرای آن، میزان مصرف آب از ۱۲ لیتر به ۲ لیتر در دقیقه کاهش یافت.
همچنین با اصلاح برجهای خنککننده ساختمانها، بین ۸۰۰ تا هزار لیتر در مصرف آب کاهش ایجاد شد و به گفته مسئولان این طرح، حدود ۹۰ درصد صرفهجویی در مصرف آب این بخش محقق شد.
در بخش دیگری از اقدامات، حذف برخی شیرها و اصلاح فرایندهای شستوشو و استحمام نیز به کاهش مصرف آب کمک کرد.
بر اساس این گزارش، قبض آب این مجموعه که پارسال با اخطار مصرف بالا همراه بود، امسال با تغییر شرایط مصرف، به وضعیت خوشمصرفی رسیده است.
از نظر اقتصادی نیز اجرای برنامههای مدیریت مصرف، ماهانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان از هزینههای آب این مجموعه کاسته است.
مسئول این طرح با تأکید بر اقتصادی بودن اقدامات انجامشده گفت: هزینههایی که برای اصلاح تجهیزات و مدیریت مصرف انجام شده، هزینه محسوب نمیشود؛ زیرا این سرمایهگذاری در همان پنج تا شش ماه نخست بازگشت داشته و در سالهای آینده نیز منافع آن ادامه خواهد داشت.
بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی موظف به مدیریت، بهینهسازی و کاهش مصرف آب و انرژی هستند و تجربه وزارت صمت نشان میدهد با اجرای مستمر اقدامات مدیریتی و اصلاح تجهیزات، میتوان یک مجموعه پرمصرف را به مجموعهای خوشمصرف تبدیل کرد.