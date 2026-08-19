به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال پرسپولیس امروز در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه شهرقدس میزبان استقلال خوزستان بود که این بازی با برتری ۴ به یک شاگردان مهدی تارتار به پایان رسید.

در این بازی محمد خدابنده لو، علی علیپور، ایگور سرگیف و پوریا شهرآبادی برای سرخ پوشان پایتخت و گل به خودی پیام نیازمند (دروازه بان حریف) برای استقلال خوزستان گلزنی کردند.

با این نتیجه پرسپولیس در جدول ۶ امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر در مقایسه با استقلال در صدر ایستاد و استقلال خوزستان بدون امتیاز در قعر جدول است.

­ورزشگاه شهدای شهر قدس

تیم داوری:

داور: حسن اکرمی کمک ها: امیرمحمد داودزاده، علیرضا مرادی و میثم عباسپور

ناظر: محمدرضا فلاح داور VAR:امیر عرب براقی کمک: شهاب محمدی

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین کنعانی، محمدمهدی زارع، ابوالفضل جلالی (۲۷- علیرضا همایی‌فر)، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو (۸۹- مارکو باکیچ)، ایگور سرگیف (۶۳- اوستون اورونوف)، محمدمهدی محبی، محمد عمری (۴۶- تیوی بیفوما) و علی علیپور (۶۳- پوریا شهرآبادی)

سرمربی: مهدی تارتار

ترکیب استقلال خوزستان:

محمد جواد کیا، آرام عباسی، سید مهدی موسوی (۷۲- امیر سواعد)، علیرضا کرمی، محمد اهل شاخه (۴۶- محمدرضا مهدی زاده)، امیرمحمد سیمان (۴۶- جواد زرگان)، مرتضی فاضلی، محمد مهدی احمدی (۸۸- وسام ساکی)، محمد حسین زواری، حمید بوحمدان و عارف رستمی

سرمربی: امیر خلیفه اصل

کارت زرد:

تیوی بیفوما (۸+۹۰) از پرسپولیس

شرح گل:

گل اول پرسپولیس (محمد خدابنده لو - دقیقه ۶): بار دیگر حملات سریع پرسپولیس به نتیجه رسید. نفوذ مجید عیدی از سمت راست به علی علیپور رسید و او پاس خود را به محمد خدابنده‌لو داد تا این بازیکن با یک ضربه دیدنی توپ را به تیرک دروازه بکوبد و سپس توپ در درون دروازه قرار بگیرد.

گل دوم پرسپولیس (علی علیپور - دقیقه ۱۹): روی پاس مجید عیدی به داخل محوطه جریمه، علی علیپور شوت خود را تک ضربه به سمت دروازه زد و گلزنی کرد.

گل سوم پرسپولیس (ایگور سرگیف - دقیقه ۴۸): یک حرکت سریع دیگر این بار با پاس علی علیپور به ایگور سرگیف همراه بود تا این بازیکن به راحتی در موقعیت تک به تک گل سوم را هم بزند.

گل اول استقلال خوزستان (گل به خودی پیام نیازمند - دقیقه ۶۵): روی پرتاب اوت بازیکنان استقلال خوزستان، ضربه سر مهدی زاده به تیرک دروازه خورد و در ادامه توپ به پشت نیازمند خورد و از خط دروازه عبور کرد.

گل چهارم پرسپولیس (پوریا شهرآبادی - دقیقه ۳+۹۰): تیوی بیفوما در موقعیت تک به تک توانست پاس پشت پا را به زیبایی به شهرآبادی بدهد و این بازیکن در موقعیت تک به تک ضربه نهایی را زد و دروازه را گشود.