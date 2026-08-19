شامگاه چهارشنبه ۲۸ مرداد، با استقرار توده گرد و خاک شاخص کیفی هوا در ۶ شهر خوزستان در وضعیت قهوه‌ای، بنفش و قرمز آلودگی هوا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۲۰ امشب چهارشنبه ۲۸ مرداد شاخص کیفی هوا در شهر‌های اهواز ۳۷۱، هویزه ۲۷۰ و آبادان ۲۴۰ AQI ثبت شد که نشان دهنده هوا‌های ی خطرناک (قهوه‌ای) و بسیار ناسالم (بنفش) است.

این میزان در شهر‌های خرمشهر ۱۹۷، شوشتر ۱۵۵ و هویزه به ۲۷۰ AQI رسید که نشان دهنده هوای ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.