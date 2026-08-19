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مهدی دوستی معاون اقتصادی وزیر کشور امروز در سفر به قم در جریان بازدید از واحدهای تولیدی آسیب دیده در جنگ رمضان از طراحی صندوق حمایت مالیاتی و تسهیلاتی از این واحدها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون اقتصادی وزیر کشور امروز در سفر به قم در جریان بازدید از واحدهای تولیدی آسیب دیده در جنگ رمضان گفت: با طراحی صندوق حمایت مالیاتی و تسهیلاتی از واحدهای صنعتی آسیب دیده در جنگ از این واحدها حمایت میکنیم.
مهدی دوستی با اشاره به بیان اینکه در زمینه صنایع آسیب دیده از جنگ دسته بندی وجود دارد و کارخانهها بر اساس درصد آسیب و شدت آسیب سنجیده میشوند گفت: عمده برنامه دولت روی تامین تسهیلات متمرکز است و حمایتهایی در خصوص تامین زمین برای بنگاههای آسیب دیده و مشوقها و معافیتهای مالیاتی و برقراری تنفسهایی برای مالیات این دسته از صنایع پیش بینی شده است.
وی با اشاره به پیگیریها و اقدامات مناسب در استان برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیب دیده به همت استاندار و مدیران استان گفت: در استان قم پیگیریهای تسهیلاتی خوبی انجام شده و در دولت هم با اضافه شدن مشوقهای مالیاتی وضعیت حمایت از صنایع آسیب دیده قم پیگیری خواهد شد.
استاندار قم هم در جریان بازدید از واحدهای آسیب دیده در شهرک صنعتی شکوهیه با بیان اینکه همه واحدهای آسیب دیده به بانکها معرفی شدهاند گفت: در استان پروندههای تسهیلاتی مختلف برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیب دیده تشکیل شده است و با تکمیل پرونده امیدواریم بتوانیم تسهیلات مورد نیاز واحدهای صنعتی متاثر از جنگ را با حمایت بانکها و دولت تامین نماییم.
اکبر بهنام جو تاکید کرد: تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان قم در ابعاد ملی فعال بودند و نیازهای کشور را در زمینههای مختلف تامین میکردند و در دو سه هفته آینده پیگیری ویژهای در تهران برای پرداخت تسهیلات واحدها انجام خواهد شد.