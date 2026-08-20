فرمانده انتظامی رشت از کشف هزار و ۷۲۷ جین انواع لباس خارجی قاچاق به ارزش ۳۵ میلیارد ریال در یک منزل مسکونی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر دپوی لباس‌های خارجی قاچاق در یک منزل مسکونی در رشت، تحقیق پلیس و تایید صحت موضوع، ماموران انتظامی و کلانتری منطقه به منزل مورد نظر اعزام شدند.

وی از کشف هزار و ۷۲۷ جین انواع لباس خارجی بدون مدارک گمرکی و مجوز در بازرسی از انبار این منزل مسکونی خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش لباس‌های قاچاق کشف شده را ۳۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی رشت گفت: متهم ۳۸ ساله دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.