رئیس گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار اداره کل شیلات خوزستان گفت: مصرف آبزیان یکی از منابع مهم تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه به شمار می‌رود و سرانه مصرف آبزیان در استان ۲۰ کیلوگرم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، نبی‌الله لجم اورک باقری با اشاره به روند و جزئیات طرح بیومتری و سنجش میزان عرضه آبزیان در مراکز اصلی عرضه استان گفت: مصرف آبزیان یکی از منابع مهم تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه به شمار می رود و آخرین سرشماری جامع در زمینه مصرف آبزیان به سال ۱۳۸۵ بازمی‌گردد؛ از این رو اجرای طرح بیومتری و سنجش میزان عرضه آبزیان با هدف دستیابی به اطلاعات دقیق و به‌روز در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با وجود ارزش غذایی مصرف آبزیان میزان مصرف این محصولات در کشور و به‌ویژه در استان در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا پایین‌تر است؛ بر همین اساس تلاش شد با اجرای این طرح ضمن شناسایی وضعیت موجود، علل پایین بودن مصرف آبزیان، گونه‌های مورد استقبال مردم، میزان عرضه گونه‌های مختلف و عوامل مؤثر بر انتخاب مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار گیرد تا بر اساس نتایج به‌دست‌آمده برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.

لجم اورک باقری چهار هدف اصلی اجرای این طرح را شناسایی کمیت و کیفیت مصرف آبزیان و فرآورده‌های شیلاتی در خانواده‌های استان، شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر رفتار مردم در مصرف آبزیان، ارائه راهکارهای ارتقا و بهینه‌سازی مصرف آبزیان و کمک به رونق تولید و حفظ اشتغال عنوان کرد.

رئیس گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار ادامه داد: در این طرح شهرهای مختلف استان با توجه به جمعیت و روند عرضه آبزیان در نظر گرفته شده و مراکز اصلی عرضه آبزیان به صورت گزینشی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تاکنون پایش میدانی در شهرهای اهواز و خرمشهر انجام شده و اجرای طرح در آبادان و دزفول نیز در حال انجام است.

وی تصریح کرد: اطلاعات جمع‌آوری‌شده عمدتاً مربوط به مراکزی است که به صورت تخصصی در زمینه عرضه آبزیان در سطح استان فعالیت دارند و مراکز عمومی عرضه گوشت و مرغ که در کنار سایر فرآورده‌های پروتئینی ماهی نیز عرضه می‌کنند در اولویت این مرحله از طرح قرار نگرفته‌اند.

لجم اورک باقری با بیان اینکه نتایج اولیه طرح نشان‌دهنده اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت بازار آبزیان استان است اظهار داشت: بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده میزان فراوانی عرضه گونه‌های مختلف، میزان بازارپسندی گونه‌ها، تمایل مردم به مصرف گونه‌های مختلف و همچنین دلایل انتخاب یا عدم تمایل مصرف‌کنندگان در حال ارزیابی است.

رئیس گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار خاطرنشان کرد: موضوعاتی از جمله قیمت، شرایط اقتصادی خانوارها، دسترسی، عادات مصرفی و میزان شناخت مردم از گونه‌های مختلف آبزیان از جمله عوامل مؤثر بر انتخاب مصرف‌کنندگان است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای تولید آبزیان در استان افزود: خوزستان در سال گذشته حدود ۱۱۱ هزار تن آبزیان پرورشی و 50 هزار تن صید از دریا برآورد شد و با جمعیتی حدود پنج میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از ظرفیت بسیار مناسبی برای افزایش سرانه مصرف آبزیان برخوردار است.

لجم اورک باقری ادامه داد: با وجود ظرفیت‌های تولیدی، فرآوری و صنایع مرتبط با آبزیان سرانه مصرف آبزیان در استان حدود ۲۰ کیلوگرم برآورد می‌شود که با توجه به پتانسیل های موجود رقم مطلوبی نیست و با میانگین‌های مصرف در برخی کشورهای پیشرو در این حوزه فاصله قابل توجهی دارد.

وی با اشاره به ادامه فرآیند بررسی داده‌ها اظهار کرد: اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط کارشناسان مربوطه تحلیل خواهد شد و پس از تکمیل نتایج جمع‌بندی طرح به سازمان شیلات ایران و سایر مجموعه‌های مرتبط ارائه می‌شود تا از نتایج آن برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های آینده استفاده شود.