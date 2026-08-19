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شهردار ارومیه از تملک ۳۱ واحدتجاری خصوصی و واگذاری ۹۰ واحددولتی برای آزادسازی حریم مسجد جامع ارومیه و رفع موانع اصلی ثبت جهانی این اثر تاریخی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهردار ارومیه از رفع موانع اصلی ثبت جهانی مسجد جامع این شهر خبر داد و گفت: با همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی و حمایت نماینده ولی فقیه در استان، فرایند آزادسازی حریم این اثر تاریخی به نتیجه مطلوب رسیده است.
آیدین رحمانی در جلسه نشست شورای راهبردی میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با قدردانی از همه دستاندرکاران این امر، اظهار کرد: خوشبختانه با همراهی مجموعه مدیریت استان به ویژه استاندار و معاونان ایشان، فضای مناسبی برای رفع موانع ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه فراهم شد.
شهردار ارومیه با اشاره به نقش مؤثر مدیرکل میراث فرهنگی استان در این فرایند، افزود: جناب آقای دکتر صفری با روحیهای ارزشمند و شخصیت والای خود، توانستند گرههایی را که سالها میان دستگاههای مختلف استان چالشآفرین بود، رفع کنند. بیشک این موفقیت مرهون درایت استاندار و معاونین محترم ایشان است که این بستر را در شهر ارومیه فراهم آوردند.
رحمانی باتشریح جزئیات اقدامات انجامشده، خاطر نشان کرد: برای آزادسازی حریم مسجد جامع، تملک ۳۱ مغازه متعلق به بخش خصوصی و همچنین آزادسازی بیش از ۹۰ مغازه دیگر که در اختیار شهرداری و راه و شهرسازی بود، در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: اگرچه بخش دولتی با اخذ نظر مقامات مافوق به راحتی همکاری کرد، اما تملک ۳۱ مغازه بخش خصوصی یکی از چالشهای اساسی پیش رو بود که با دستور نماینده محترم ولی فقیه در استان مبنی بر بازنگری قیمتها و افزایش آن، زمینه جلب رضایت مالکان فراهم شد.
شهردار ارومیه تأکید کرد: این افزایش قیمتها هیچ تأثیری در روند واگذاری مغازهها نخواهد داشت، چرا که فرایند تملک از طریق دادستانی محترم انجام شده و صورتجلسه لازم نیز آماده گردیده است.
وی افزود: از امروز تمامی این مغازهها به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تحویل داده میشود تا مقدمات لازم برای اخذ نظر مدرسه علوم دینی و انجام اقدامات مورد نیاز برای جابهجایی فراهم آید.
رحمانی ابراز امیدواری کرد: با اخذ نظر نهایی وزارت میراث فرهنگی و تکمیل فرایندهای ثبت جهانی، انشاءالله گره اصلی این موضوع باز شده و شاهد این اتفاق مبارک برای شهر ارومیه باشیم.
وی همچنین از طی شدن فرایندهای جدید برای جلب هرچه بیشتر رضایت مالکان و افزایش رضایتمندی این عزیزان خبر داد و گفت: امیدواریم اقدامات مبارک برای شهر ارومیه رقم بخورد.