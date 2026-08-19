رضایی، مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، با خانواده شهید روح‌الله سرلک از شهدای سرافراز ارتش، ضمن ادای احترام به مقام شامخ ایثارگران، بر تداوم فرهنگ مقاومت و خدمت‌رسانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ در این دیدار که با همراهی نظری مدیرعامل شرکت اموال و املاک کوثر صورت گرفت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم ، شهید سرلک را نماد شجاعت و ولایت‌مداری در ارتش جمهوری اسلامی دانست و افزود: شهدا با ایثار جان خویش، امنیت و اقتدار امروز نظام جمهوری اسلامی را تضمین کردند و نام‌شان در تاریخ این سرزمین به عنوان پاسداران همیشه جاوید نظام اسلامی ثبت شده است.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش کلیدی ارتش اشاره کرد و افزود: مجاهدت‌های دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقاطع سرنوشت‌سازی همچون جنگ تحمیلی سوم ، برگ زرینی از حماسه‌آفرینی‌های ملت ایران در دفاع از مرز‌های اعتقادی و جغرافیایی است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با بیان اینکه دیدار با خانواده شهدا افتخاری بزرگ و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی است، خاطرنشان کرد: خانواده‌های شهدا به عنوان پرچمداران صبر و استقامت، سرمایه‌های اجتماعی این نظام هستند و ما وظیفه داریم با تمام توان در جهت حل دغدغه‌ها و رفع مشکلات این عزیزان اهتمام ورزیم.