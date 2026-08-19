مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، با پدر جان‌براس نارویی، از شهدای خردسال جنگ تحمیلی سوم دیدار و از صبر و استقامت زینب‌گونه آنان قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، به‌همراه نظری، مدیرعامل اموال و املاک کوثر، با حضور در بیتِ شهیدِ خردسال، جان‌براس نارویی با پدر وی دیدار و از صبر و استقامت زینب‌گونه آنان تجلیل کردند.

رضایی در این دیدار، با بیان اینکه کودکانِ شهید، نمادِ بارزِ مظلومیت و سندِ گویای رسواییِ جنایت‌پیشگان هستند، گفت: شهادت این کودکِ عزیز که هنوز نخستین گام‌های زندگی را برنداشته بود، داغی سترگ بر سینه وطن نهاد. این شهادتِ مظلومانه، بیش از آنکه نشان‌دهنده قدرت دشمن باشد، بیانگر استیصال و بی‌هویتیِ جبهه کفر اسرائیل و آمریکای کودککش است که از حریمِ معصومیتِ یک کودک نیز هراس دارد.

مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با اشاره به جایگاه رفیعِ خانواده‌های شهدا به ویژه والدین کودکان شهید تأکید کرد: ایستادگی و شکیباییِ شما والدینِ سرافراز در برابر این آزمونِ بزرگِ الهی، درس‌آموز و ستودنی است. این صبرِ جمیل، تداعی‌گرِ شکوهِ ایثارِ اباعبدالله الحسین (ع) در واقعه عاشوراست و یقین داریم که خونِ پاک این کودکِ فرشته‌خو، در تاریخِ پرافتخارِ این مرز و بوم، جاویدان باقی خواهد ماند.

شهید ۱۴ ماهه جان‌براس نارویی در حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسید.