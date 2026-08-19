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نخستین جشنواره رسانهای ابوذر دانشآموزی و طرح «هر مسجد یک خبرنگار» با تجلیل از برگزیدگان و خبرنگاران در خراسان جنوبی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده سپاه انصارالرضای استان در آئین اختتامیه این جشنواره گفت: در نخستین جشنواره رسانهای ابوذر دانشآموزی، از میان ۲۰۰ اثر ارسالشده به دبیرخانه جشنواره، ۱۴ نفر به عنوان برگزیده معرفی و تجلیل شدند.
سردار مهدوی افزود: همچنین در جشنواره رسانهای «آقای شهید ایران» نیز از میان ۱۳۴ اثر رسیده به دبیرخانه، ۴ نفر از برگزیدگان تجلیل شدند.
سردار مهدوی، فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) استان، با اشاره به برگزاری جشنواره رسانهای ابوذر دانشآموزی گفت: در بسیج رسانه تصمیم گرفتیم با همکاری آموزش و پرورش و خبرگزاری پانا، این جشنواره را برگزار کنیم تا زمینه ایجاد انگیزه در میان خبرنگاران نوجوان فراهم شود و آنان بتوانند فعالیت خبری را به صورت حرفهای دنبال کنند.
وی افزود: در طرح «هر مسجد یک خبرنگار» نیز تلاش میکنیم با آموزشهای رسانهای، نیروهای توانمند و متخصصی تربیت شوند که در آینده بتوانند نقش سازندهای در جامعه ایفا کنند.
سرهنگ زاهد، مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی نیز با اشاره به برگزاری این رویداد گفت: برای نخستین بار در کشور، جشنواره دانشآموزی ابوذر برگزار شد و مورد استقبال دانشآموزان قرار گرفت.
وی افزود: در طرح «هر مسجد یک خبرنگار» نیز یک دوره آموزشی خبرنگاری با ظرفیت ۹۰ نفر و در ۱۰۸ ساعت برگزار شده و دوره تخصصی این آموزشها نیز در آینده برگزار خواهد شد.
در این مراسم همچنین از منتخبان طرح «هر مسجد یک خبرنگار» و جمعی از خبرنگاران نیز قدردانی شد.