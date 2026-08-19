موضوع واگذاری زمین از سوی بنیاد مسکن در مراحل پایانی قرار دارد و روند تأمین و واگذاری زمین به بیش از ۱۷۰ متقاضی در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: روند واگذاری زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در برخی شهرستان‌های استان انجام شده و در شهرستان‌هایی مانند ساوه و همچنین بنیاد مسکن نیز مراحل نهایی تأمین و آماده‌سازی زمین در حال انجام است.

قمری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، در دومین جلسه ستاد جوانی جمعیت استان مرکزی اظهار کرد: در این جلسه دستگاه‌های مسئول، گزارش اقدامات انجام‌شده در اجرای تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ارائه کردند.

او با اشاره به تسهیلات ازدواج افزود: خوشبختانه استان مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج جزو استان‌های برتر کشور است و در حال حاضر صف قابل توجهی برای دریافت وام ازدواج وجود ندارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، تأمین زمین برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت را از دیگر موضوعات مهم این حوزه دانست و گفت: در برخی شهرستان‌ها با توجه به ظرفیت موجود، واگذاری زمین به متقاضیان انجام شده است، اما در برخی مناطق به دلیل محدودیت زمین با مشکلاتی مواجه هستیم.

قمری ادامه داد: با تدابیر اتخاذشده در جلسات گذشته و تأکید استاندار مرکزی، راهکار‌هایی برای تأمین زمین در شهرستان‌هایی که متقاضیان در انتظار هستند در حال بررسی و پیگیری است.

او گفت: موضوع واگذاری زمین در بنیاد مسکن نیز در مراحل پایانی قرار دارد و برای حدود ۱۷۰ متقاضی، روند تأمین و واگذاری زمین در حال انجام است که امیدواریم در ماه‌های پیش‌رو این زمین‌ها واگذار شود.