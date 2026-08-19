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تیم مس سونگون یکی از مدعیان قهرمانی در آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتسال پردیس قزوین را در یک بازی پرگل شکست داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتسال ایران از عصر امروز چهارشنبه با برگزاری ۳ دیدار از هفته نخست آغاز شد.
در بازیهای امروز، تیم مدعی مس سونگون که فصل گذشته رقابت برای قهرمانی را به گیتیپسند واگذار کرد، در نخستین بازی در فصل جدید با نتیجه ۴ بر صفر پردیس قزوین تیم تازهوارد لیگ برتر را شکست داد.
در سایر بازیها، فولاد زرند ایرانیان با یک گل دائمپناه مشهد را شکست داد و پالایش نفت اصفهان مقابل نگین تندیس قرچک به تساوی بدون گل رسید.
برنامه سایر رقابتهای هفته نخست که فردا پنجشنبه (۲۹ مرداد) برگزار میشود، به شرح زیر است:
گیتیپسند اصفهان – سنایچ ساوه
پالایش نفت بندرعباس – فولاد هرمزگان
پالایشگاه نفت شازند – گهرزمین سیرجان
شهرداری ساوه – دلسوختگان قم