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۵۴ طرح عمرانی با اعتباری بیش از ۶۵ میلیارد تومان در روستاهای شهرستان خوی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ۵۴ طرح عمرانی با اعتباری بیش از ۶۵ میلیارد تومان در روستاهای شهرستان خوی در حال اجراست که با تکمیل آنها، بخش قابل توجهی از معابر و زیرساختهای روستایی این شهرستان ساماندهی میشود.
طرحهای بهسازی و توسعه روستایی در شهرستان خوی با هدف ارتقای زیرساختها و بهبود کیفیت زندگی روستاییان در حال اجراست.
فرماندار خوی گفت: در حال حاضر ۵۴ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد تومان در روستاهای شهرستان در دست اجراست که بخش مهمی از آنها مربوط به آسفالت معابر و اجرای طرحهای هادی روستایی است.
علی علایی افزود: در قالب این طرحها، عملیات آسفالتریزی در ۳۵ روستا و اجرای طرح هادی در ۲۰ روستای شهرستان در حال انجام است.
وی گفت: این طرحها در مجموع حدود ۲۲۰ هزار مترمربع معادل ۳۶ کیلومتر از معابر روستایی را شامل میشود و پیشبینی میشود عملیات اجرایی آنها تا پایان سال جاری تکمیل شود.
فرماندار خوی تأکید کرد: میزان مشارکت و همکاری مردم در هر روستام، در اولویتبندی طرحهای عمرانی و تخصیص اعتبارات آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوی نیز با اشاره به روند اجرای طرحهای هادی روستایی، گفت: زیرسازی، آسفالت، پیادهروسازی و ساماندهی فضاهای عمومی از مهمترین اقدامات در این طرحهاست.
مسئولان شهرستان، همراهی مردم و دهیاریها را یکی از عوامل مهم پیشرفت طرحهای عمرانی روستاها عنوان کردند.
همکاری اهالی در عقبنشینی املاک و آزادسازی مسیرها، زمینه اجرای مناسبتر طرحهای هادی و توسعه معابر را فراهم کرده است.
با اجرای این طرحها، معابر روستایی شهرستان خوی از نظر ایمنی، دسترسی و سیمای عمومی، شرایط مناسبتری پیدا خواهد کرد.