معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان کشور گفت: در راستای شناسایی، توانمندسازی، جذب و افزایش اثرگذاری نخبگان ۳۰ طرح در این بنیاد در دست اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نرگس حسین مردی در نشست هم افزایی بنیاد ملی نخبگان با دانشگاه، پارک علم و فناوری و بخش خصوصی گفت: این بنیاد در سه حوزه اصلی شناسایی، توانمندسازی استعداد‌های نخبگان و جذب، نگهداشت و توسعه اثرگذاری نخبگان و همچنین تکریم و الگوسازی فعالیت می‌کند.

وی افزود: طرح‌های بنیاد در سه لایه دانش‌آموزی، دانشجویی و دانش‌آموختگان و استادان دانشگاه تعریف شده و هر کدام از این طرح‌ها بخشی از زنجیره شناسایی تا به‌کارگیری ظرفیت نخبگان را پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به طرح شهید صیاد شیرازی گفت: در این طرح برگزیدگان بنیاد می‌توانند به جای خدمت نظام وظیفه در دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و در مسیر فعالیت‌های فناورانه و پژوهشی خدمت خود را انجام دهند.

نرگس حسین‌مردی طرح شهید رضوی را از دیگر طرح‌های حوزه دانشجویی عنوان کرد و گفت: این طرح نیز با هدف شناسایی و حمایت از دانشجویان برتر اجرا می‌شود و در طرح شهید احمدی‌روشن نیز یک استاد دانشگاه راهبری تیمی از دانشجویان را برای حل یک مسئله واقعی برعهده می‌گیرد تا ضمن حل مسئله زمینه توانمندسازی دانشجویان فراهم شود.

وی در ادامه به برنامه‌های بنیاد برای جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: با تعامل بنیاد ملی نخبگان و سازمان اداری و استخدامی ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای جذب برگزیدگان اعلام و فراخوان‌های مربوطه برگزار می‌شود تا از ظرفیت استعداد‌های برتر در تقویت بدنه اجرایی کشور استفاده شود.

معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان گفت: در بخش خصوصی نیز شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر شرکت‌هایی که متقاضی جذب نیروی استعداد برتر باشند می‌توانند درخواست خود را به بنیاد ارائه کنند تا بر اساس شرایط اعلام‌شده افراد برگزیده به آنها معرفی شوند و همچنین شرکت‌ها می‌توانند از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای تأمین حقوق و دستمزد این نیرو‌ها استفاده کنند.

حسین‌مردی همچنین از اجرای طرح پسا دکتری شهید چمران به عنوان یک فرصت شغلی موقت برای دانش‌آموختگان مقطع دکتری اشاره کرد و گفت: این طرح ضمن فراهم کردن فرصت اشتغال به دانش‌آموختگان کمک می‌کند تا در مسیر جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها یا ورود به بخش خصوصی و دولتی توانمندی‌های خود را توسعه دهند.

وی طرح جذب اعضای هیئت علمی را از دیگر برنامه‌های بنیاد عنوان کرد و افزود: طرح کاظمی آشتیانی با هدف حمایت از استادیاران جوانی که به تازگی جذب دانشگاه‌ها شده‌اند اجرا می‌شود تا بتوانند فعالیت‌های پژوهشی خود را توسعه دهند و در حوزه تخصصی خود آزمایشگاه و ظرفیت پژوهشی ایجاد کنند.

وی افزود: در حوزه استادان نیز طرح‌هایی همچون شبکه‌سازی و توسعه اثرگذاری نخبگان یا طرح شتاب اجرا می‌شود که در آن مسائل واقعی و اولویت‌دار استان یا کشور شناسایی شده و استادان دانشگاه با تشکیل تیم‌های تخصصی برای حل این مسائل وارد عمل می‌شوند و طرح هیئت‌های اندیشه‌ورز و جایزه علامه طباطبایی نیز از دیگر برنامه‌های بنیاد در این حوزه است.

معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان با ارائه گزارشی از اجرای این طرح‌ها در کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون دو عضو هیئت علمی از طریق طرح جهت در دانشگاه‌های استان جذب و ۱۳ استادیار جوان نیز از مزایای طرح کاظمی آشتیانی استفاده کرده‌اند.

وی افزود: همچنین ۱۷ هسته حل مسئله با راهبری استادان و مشارکت ۱۷۷ دانشجو و استاد راهنما در استان فعالیت داشته‌اند و ۹۴ نفر نیز از ظرفیت طرح شهید صیاد شیرازی برای انجام خدمت نظام وظیفه خود استفاده کرده‌اند.

حسین‌مردی گفت: در قالب طرح شتاب نیز یک طرح در استان به پایان رسیده و سه طرح دیگر با محوریت مسائل اولویت‌دار استان در حال اجراست و در حوزه هیئت‌های اندیشه‌ورز نیز یک هیئت فعالیت خود را به پایان رسانده است.

وی در پایان هدف از برگزاری این نشست را ایجاد هم‌افزایی میان بنیاد ملی نخبگان دانشگاه‌ها، پارک علم و فناوری و بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های موجود در استان به بهترین شکل برای استفاده از توان نخبگان و حل مسائل و چالش‌های استان بهره گرفته شود.

رئیس دانشگاه یاسوج هم گفت: ایجاد زیست‌بوم علم و فناوری و حرکت دانشگاه به سمت فناوری‌محوری از اولویت‌های جدید این دانشگاه است و تلاش می‌کنیم با همکاری بنیاد ملی نخبگان و پارک علم و فناوری این مسیر را عملیاتی کنیم.

نوری‌پور با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان افزود: شرایط و چارچوب لازم برای شکل‌گیری یک زیست‌بوم علم و فناوری در استان فراهم شده و امروز هماهنگی و هم‌راستایی مناسبی میان دانشگاه پارک علم و فناوری و بنیاد ملی نخبگان وجود دارد.

وی افزود: یکی از اولویت‌های مهم ما این است که محیط دانشگاه را به سمت حل مسائل واقعی جامعه و استفاده از فناوری سوق دهیم چرا که دانشگاه باید نیاز‌های روز جامعه را بشناسد و برای آنها فناوری نوآوری و راهکار‌های عملی ارائه کند.

رئیس دانشگاه یاسوج گفت: ساختار و چارچوب دانشگاه نیز در حال بازطراحی است تا متناسب با نیاز‌های نسل جدید دانشگاه‌ها زمینه شکل‌گیری یک زیست‌بوم واقعی و فناورمحور در دانشگاه یاسوج فراهم شود.

نوری پور افزود: هدف این است که با هم‌افزایی میان دانشگاه بنیاد ملی نخبگان پارک علم و فناوری و بخش خصوصی ظرفیت‌های علمی و انسانی استان در مسیر حل مسائل واقعی به کار گرفته شود و دانشگاه بتواند نقش مؤثرتری در توسعه استان ایفا کند.

معاون اقتصادی استاندار هم در این نشست گفت: باید برای شناسایی راهکار‌های علمی و عملیاتی از دانشگاه‌ها استادان و پژوهشگران فعال در حوزه اقتصاد فراخوان داده شود.

عسکری همچنین بر تقویت ارتباط میان بنیاد نخبگان پارک علم و فناوری و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست چالش‌های حوزه فعالیت خود را احصا و برای بررسی راهکار‌های علمی نشست‌هایی با بنیاد نخبگان و مجموعه‌های فناور برگزار کنند.

عسکری همچنین با اشاره به ظرفیت اعتبار مالیاتی پژوهش و فناوری استان گفت: استادان، پژوهشگران، صنعتگران و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند طرح‌های خود را که قابلیت استفاده از اعتبار مالیاتی دارند به بنیاد ارائه کنند تا با هماهنگی بنیاد نخبگان و امور مالیاتی روند اجرای این طرح‌ها دنبال شو