رئیس بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک: فاز چهارم و پنجم این مجموعه با کمک خیران به زودی بهره‌برداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک در نشست با خبرنگاران گفت: در حال حاضر بیمارستان در سه فاز در حال خدمت رسانی به بیماران است و فاز چهارم و پنجم با کمک خیرین استان در حال ساخت است.

آذین احمری افزود: فاز چهارم بیمارستان با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی ظرف ۲ تا سه ماهه آینده به بهره برداری می‌رسد و فاز پنجم هم انشالله تاپایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

او با بیان اینکه سال گذشته اتفاقات بسیار خوب و پیشرفت‌های فیزیکی و درمانی در بیمارستان رقم خوره گفت: کلینیک زخم و درمانگاه‌های تخصصی از جمله درمانگاه پوست و درمانگاه روان پزشکی سال گذشته به مجموعه بیمارستان اضافه شده است.

رئیس بیمارستان خوانساری اراک همچنین افزود: بخش جراحی‌های فوق‌تخصصی سرطان در چند ماهه گذشته با مشارکت خیرین راه اندازی شده و بیماران خدمات جراحی سرطان را با تعرفعه دولتی دریافت می‌کنند.

رئیس مجمع خیرین سلامت بیمارستان خوانساری اراک هم گفت: از ابتدای امسال تاکنون خیران سه میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان به صورت نقدی به بیمارستالن کمک کردند و ۱۲ دستگاه و تجهیزات پزشکی به ارزش یک میلیارد و ۱۲ میلیارد و ۲۵۲ میلیون تومان توسط خیرین خریداری و به بیمارستان اهدا شده است.

محمد مهدی همتی افزود: اهدای بسته‌های معیشتی به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان به خانواده ها، تهیه و کمک لوازم مورد نیاز درمان و داروی بیماران خاص به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان و همچنین ۳۰۰ میلیون تومان کمک مددکاری به بیماران از ابتدای سال تاکنون را بخشی از کمک‌های خیرین به بیماران بوده است.

او گفت: از ابتدای امسال ۵۰۰ خیر جدید نیز توانستیم جذب کنیم که تعداد کل خیرین به بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.

رئیس مجمع خیرین سلامت بیمارستان خوانساری اراک با توجه به راه اندازی بخش جراحی بیمارستان افزود: اکنون نیاز به دو دستگاه پت اِسکن و‌ام آر آی برای شناسایی زودهنگام بیماری سرطان است تا هم درمان بیماری سریعتر انجام شود و هم هزینه‌های درمان بیمار کاهش می‌یابد و جا دارد خیران همچون گذشته ما را یاری کنند.

بیمارستان آیت الله خوانساری اراک قطب درمان سرطان در غرب کشوراست که ۳۰ درصد بیماران مراجعه‌کننده به این بیمارستان از استان‌های همجوار هستند که با بهره برداری از فاز‌های تکمیلی این ظرفیت افزایش خواهد یافت.