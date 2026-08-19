به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم گرامیداشت چهلم تشییع و تدفین رهبر شهید ایران در شهرستان پلدشت برگزار شد.

با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین در مسجد امیر المومنین (ع) شهرستان پلدشت مراسم گرامیداشت چهلم تشییع و تدفین آقای شهید ایران برگزار شد.

در این مراسم معنوی مردم و مسئولین با قرائت قرآن و عزاداری بر ادامه راه رهبر شهید تاکید کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت در این مراسم گفت: رهبر شهید، نماد ایستادگی، عزت و سربلندی ملت ایران بود.

سرهنگ موسی عطاری خاطر نشان کرد: راه و آرمان ایشان در دفاع از ایران و ارزش های کشور ، چراغ راه نسل های آینده خواهد بود و وظیفه ما حفظ وحدت، هوشیاری و ادامه مسیر عزتمندانه آن امام شهید می باشد.