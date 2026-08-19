در پی ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای وزیر ارتباطات، مدیران ارشد همراه اول در نشستی خبری و با انجام آزمایش‌های فنی زنده، هرگونه کسر غیرقانونی ترافیک اینترنت را رد کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در پی مهلت یک‌هفته‌ای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بررسی شبهات مطرح شده در فضای مجازی پیرامون کسر غیرمتعارف حجم اینترنت کاربران، نشستی با حضور مدیران ارشد همراه اول و اصحاب رسانه برگزار شد تا فرآیند فنی شارژینگ و نحوه محاسبه ترافیک به صورت عملیاتی مورد واکاوی قرار گیرد.

در ابتدای این نشست، مصطفی درجزی، مدیر کل کسب و کار سازمانی همراه اول، با اشاره به رواج اصطلاح «حجم‌خوری» در شبکه‌های اجتماعی، علت اصلی بروز این ابهامات را نبودن آگاهی کامل کاربران از قوانین و مقررات مصوب دانست.

وی تأکید کرد که تمامی فرآیند‌های کسر حجم در اپراتور، دقیقاً بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود.

درجزی با تبیین مدل‌های مختلف مصرف، خاطرنشان کرد که کاربران گاهی از مصرف پنهان برخی اپلیکیشن‌ها، از جمله دانلود خودکار تصاویر و ویدیو‌ها یا به‌روزرسانی‌های پس‌زمینه بی‌اطلاع هستند که همین موضوع باعث تصور کسر حجم غیرقانونی می‌شود.

در ادامه، حامد جعفری، مدیرکل توسعه محصولات و خدمات اپراتوری همراه اول، به تشریح دقیق نرخ‌های سه‌گانه شارژینگ در شبکه پرداخت.

وی با رد قاطعانه شایعات مبنی بر کسر ۲.۷ برابری حجم برای ترافیک بین‌الملل، اظهار داشت: طبق مصوبات قانونی، ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی با نرخ یک‌چهارم (۲۵ درصد) و سایت‌های داخلی منتخب با نرخ ۳/۷ (۳۷ درصد) محاسبه می‌شوند.

جعفری تصریح کرد که ترافیک بین‌الملل نیز با نرخ تمام‌بها محاسبه شده و حتی یک کیلوبایت بیش از مصرف واقعی از بسته کاربران کسر نمی‌شود. وی همچنین تأکید کرد که فرآیند کسر ترافیک تحت نظارت دقیق تیم‌های تضمین درآمد داخلی و بازرسی‌های دوره‌ای سازمان تنظیم مقررات و سامانه ۱۹۵ قرار دارد.

مصطفی درجزی در بخش دیگری از این نشست، به تأثیر کیفیت محتوا بر میزان مصرف اشاره کرد و افزود: در پخش زنده و استریمینگ، پلتفرم‌ها به صورت خودکار کیفیت را بر اساس سرعت شبکه بالا می‌برند که این امر می‌تواند منجر به مصرف بیشتر حجم اینترنت شود.

وی همچنین به مشکلات اقتصادی اپراتور‌ها اشاره کرد و گفت در حالی که بخش بزرگی از هزینه‌های توسعه شبکه ارزی است، ثبات تعرفه‌ها در سال‌های اخیر چالش‌هایی را در مسیر توسعه زیرساخت‌های نوین ایجاد کرده است.

در پایان این جلسه، حامد جعفری به کاربران توصیه کرد برای مدیریت بهتر مصرف اینترنت، تنظیمات دانلود خودکار را در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی غیرفعال کنند.

وی خاطرنشان کرد که همراه اول با رعایت اصل شفافیت، امکان مشاهده ریزمصرف را در اپلیکیشن «همراه من» فراهم کرده است تا مشترکین بتوانند در لحظه از نحوه کسر حجم بسته‌های خود با نرخ‌های داخلی و بین‌الملل مطلع شوند.

در این نشست عوامل فنی شرکت همراه اول با آزمایش‌های زنده‌ای در حضور خبرنگاران انجام دادند. تا طی آن صحت اعمال نرخ‌های ترجیحی برای پلتفرم‌های داخلی و عدم کسر حجم اضافی را اثبات کنند.

روز گذشته (۲۷ مرداد) شرکت ایرانسل هم با برگزاری نشستی حجم خوری اینترنت را رد و آزمایش‌های مشابه را انجام داد.

بر اساس تاکید هر دو اپراتور این آزمایش‌ها به طور دوره‌ای تحت نظر کارشناسان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هم انجام می‌شود.