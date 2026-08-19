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معاون وزیر صمت : رشد بخش صنعت به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور به علت ناترازی های انرژی عقب افتاده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار و رئیس کمیته بهرهوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از تاب آوری و همراهی صاحبان صنایع و معدنکاران، گفت: مجموعه حاکمیت همه توان خود را برای مدیریت بحرانها به کار گرفت، گرچه کاستیهایی نیز وجود دارد، اما تلاش بخش خصوصی در این شرایط ستودنی است و به نمایندگی از دولت برای کمبودهایی که جبران نشده است عذرخواهی میکنم.
سعید شجاعی از پدیده «صنعتزدایی» در کشور یاد و آن را هشداری قابل توجه عنوان کرد و گفت: تداوم رویکرد فعلی در مواجهه با ناترازی انرژی، مشکلات ارزی و نقدینگی میتواند بخش تولید را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد و همه باید برای جلوگیری از این روند دست به دست هم دهند.
وی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاستگذاری صنعتی کشور گفت: کاستی های به وجود آمده در کشور مانند ناترازی ها، مشکلات بیمهای و مسائل مالی و ارزی بیش از هر چیز بخش تولید را تحت تاثیر قرار میدهد.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکاروزارت صمت افزود: نتیجه این رویکرد آن است که طی چهار سال اخیر رشد بخش صنعت به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور عقب افتاد و از رشد کل اقتصاد فاصله گرفت.
شجاعی با اشاره به آثار ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ ادامه داد: طی این سال بیش از ۳۰۳ همت عدمالنفع به بخش صنعت تحمیل شد که این موضوع حدود ۲ درصد رشد بخش صنعت را تحت تاثیر قرار داد.
وی با اشره به اینکه در سال ۱۴۰۴ علاوه بر ناترازی انرژی، کشور شرایط جنگی و تغییر سیاستهای ارزی را نیز تجربه کرد افزود:وبا وجود این شرایط، بنگاههای تولیدی با درایت و توانمندی فعالان اقتصادی همچنان به فعالیت خود ادامه دادند.
رئیس کمیته بهرهوری وزارت صنعت درباره اقدامات انجامشده برای مدیریت ناترازی انرژی نیز گفت: بر اساس برنامه وزارت نیرو، اگر قرار بود محدودیتهای پیشبینیشده به طور کامل اجرا شود، صنایع در برخی شهرکها با دو تا سه روز تعطیلی مواجه میشدند و برای صنایع بزرگ نیز حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد محدودیت از شبکه اعمال میشد.
شجاعی ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده و برگزاری نشستهای مشترک میان وزارتخانههای صمت و نیرو، در بیشتر شهرکهای صنعتی مهم و بحرانی، محدودیت فعلی حداکثر به یک روز رسیده است.
وی با اشاره به تامین بخشی از برق مورد نیاز صنایع از بورس انرژی اظهار کرد: قیمت برق در هفتههای اخیر کاهش یافت و به کمتر از ۱۰۰ هزار ریال برای هر کیلووات ساعت رسید، در حالی که این رقم طی دو هفته قبل حتی تا ۲۱۰ هزار ریال نیز افزایش یافت و صنعت توان پرداخت چنین هزینههایی را ندارد.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزیر صمت با اشاره به احتمال تشدید محدودیتهای انرژی در فصل سرما گفت: برای مدیریت شرایط پیشرو، با شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی توافق شد طی سه ماه شهریور، مهر و آبان، هر ماه ۲۵۰ میلیون لیتر سوخت مازاد بر سهمیه جاری به وزارت صمت اختصاص یابد.
شجاعی افزود: در مجموع ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت مازاد برای ذخیرهسازی در اختیار بخش صنعت قرار میگیرد و ضروری است واحدهای صنعتی از ظرفیتهای ذخیرهسازی خود حداکثر استفاده را داشته باشند تا در ماههای سرد سال با چالش جدی مواجه نشویم.
وی از مدیران واحدهای صنعتی خواست ظرفیت ذخیرهسازی سوخت خود را به ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کنند تا جمعبندی ظرفیتهای استان برای تامین سوخت مورد نیاز انجام شود.
شجاعی در ادامه درباره چالشهای ارزی بخش تولید گفت: تا پایان تیرماه، میزان تامین ارز نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۷ درصد کاهش داشت، اما در مورد ۲ هزار و ۸۰۰ کد تعرفه ضروری، این کاهش به حدود ۱۶ درصد رسید و تلاش شد ارز حداقلی برای تامین مواد اولیه و کالاهای ضروری اختصاص یابد.
وی یکی دیگر از اقدامات در دست پیگیری را استفاده از روش «بدون انتقال ارز» برای تامین ماشینآلات و تجهیزات عنوان کرد و گفت: این موضوع تا حد زیادی پیش رفت و بخشی از آن اجرا شد و بخش باقیمانده نیز با همکاری بانک مرکزی در حال پیگیری است.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صمت همچنین نقدینگی را یکی از نیازهای جدی واحدهای تولیدی دانست و گفت: در نشست با معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، توافق اولیه برای جهتدهی تسهیلات به سمت واحدهای صنعتی آسیبپذیر انجام شد تا بخشی از مشکلات ناشی از شرایط موجود مدیریت شود.
شجاعی افزود: برای تامین مالی طرحهای توسعهای نیز موضوع انتشار اوراق گواهی سپرده خاص تا سقف ۵۰۰ همت در دستور کار قرار گرفت.