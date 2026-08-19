پخش زنده
امروز: -
وزیر نیرو گفت: با توسعه ظرفیتهای تولید، تنوعبخشی به سبد نیروگاهی و بهرهگیری از توان شرکتهای داخلی، در تلاشیم ضمن تأمین نیاز کشور، به نقطه تراز مثبت تولید و مصرف برق برسیم و زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی را توسعه دهیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علیآبادی در حاشیه دومین نشست هماندیشی با تشکلهای صنعت آب و برق درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی، کالا و تجهیزات، با اشاره به ضرورت تداوم این نشستها گفت: شرکتها مسائل و مشکلات زیادی دارند و در این نشستها باید بیشترین زمان به شنیدن دیدگاههای آنها اختصاص یابد.
وی افزود: در این نشست مشکلات و موانع صادرات بررسی شد و راهکارهای رفع آنها از طریق دستگاههای ذیربط پیگیری میشود و در صورت نیاز، مصوبات حمایتی برای شرکتها اتخاذ خواهد شد.
خوداتکایی ۸۰ درصدی صنعت آب و برق
وزیر نیرو با اشاره به توانمندی صنعت آب و برق در صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: صنعت آب و برق از افتخارآمیزترین صنایع کشور در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی است و کشور با بسیاری از کشورها به صورت تهاتری مبادله میکند و در مقابل کالا و خدمات فنی مورد نیاز، خدمات ارائه میدهد.
علیآبادی افزود: تلاش میکنیم ظرفیتهای داخلی را بسیج کنیم تا ابتدا نیاز داخل تأمین شود و سپس با جذب سرمایه برای طرحهای ملی، ظرفیتهای داخلی را برای حل مسائل کشور و صادرات، بهویژه به کشورهای همسایه، به کار بگیریم.
وی گفت: ۸۰ درصد نیاز کشور در صنعت آب و برق از داخل تأمین میشود و به همین دلیل تحریمها تأثیر محدودی بر این دو صنعت خواهد داشت و حتی میتوانیم در این مسیر به کشورهای همسایه نیز کمک کنیم.
تنوع سبد تولید برق و توسعه فناوریهای جدید
وزیر نیرو با اشاره به تنوع سبد تولید برق کشور افزود: بهتازگی به فناوری زمینگرمایی نیز دست پیدا کردهایم و در بخش انرژی بادی نیز ظرفیتهای مناسبی وجود دارد.
وی گفت: در نیروگاههای برقآبی نیز با وجود کمآبی، ظرفیت تولید برق مناسبی داریم که در ترکیب با انرژیهای تجدیدپذیر میتواند به رفع نگرانیهای مربوط به ضعف ولتاژ و فرکانس کمک کند.
علیآبادی با اشاره به توانمندی شرکت تعمیرات نیروگاهی افزود: این شرکت با سابقه ۵۰ تا ۶۰ ساله و با تکیه بر بومیسازی انجامشده، در نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر تسلط کامل دارد و بدون نیاز به شرکتهای خارجی، با قیمت مناسب و در زمان کوتاهتر مشکلات نیروگاهها را برطرف میکند.
حرکت به سمت تراز مثبت تولید و مصرف برق
وزیر نیرو با قدردانی از همراهی مردم و عذرخواهی بابت محدودیتهای گاهبهگاه پیشآمده گفت: به نظر میرسد در حال حرکت به سمت نقطه توازن هستیم و اگر از ناترازی خارج شویم، به سمت مثبت حرکت خواهیم کرد؛ یعنی تولید برق از مصرف بیشتر خواهد شد و صادرات را آغاز خواهیم کرد.
علیآبادی در پایان با اشاره به روزهای پایانی تابستان افزود: با توجه به سابقه تاریخی اقلیم کشور، به سمت کاهش دما خواهیم رفت. همچنین یک نیروگاه حرارتی بزرگ وارد مدار خواهد شد که مصرف سوخت ندارد و یک نیروگاه خورشیدی نیز آماده سنکرون شدن با شبکه است.
وی گفت: با افتتاح این نیروگاهها ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به حدود ۸ هزار مگاوات خواهد رسید و امید است این رقم تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات افزایش یابد.