پیش‌بینی می‌شود امسال حدود یک هزار و ۲۰۰ تن عسل در استان گلستان تولید شود؛ محصولی که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، راه خود را به بازار‌های کشور‌های همسایه نیز باز کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در میان شهرستان‌های گلستان، گنبدکاووس نیز سهمی از تولید عسل استان دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۴۰ تن عسل در این شهرستان تولید شود.

عسل تولیدشده در گنبدکاووس تنها به مصرف خانوار‌های داخلی محدود نمانده و بخشی از این محصول راهی بازار کشور‌های همسایه شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ظرفیت این شهرستان و استان گلستان برای توسعه زنجیره تولید، فرآوری و صادرات محصولات زنبورعسل است.