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با حکم استاندار گلستان نصرت برزگر به عنوان سرپرست فرمانداری رامیان منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علیاصغر طهماسبی استاندار گلستان، نصرت برزگر را به عنوان سرپرست فرمانداری رامیان منصوب کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در مراسم معارفه سرپرست جدید فرمانداری رامیان، با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حسین بای، فرماندار فقید این شهرستان، گفت: فرصت مسئولیت و خدمت به مردم کوتاه است و باید از لحظهلحظه آن برای گرهگشایی از مشکلات مردم و جلب رضای خداوند استفاده کرد.