به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان، نصرت برزگر را به عنوان سرپرست فرمانداری رامیان منصوب کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در مراسم معارفه سرپرست جدید فرمانداری رامیان، با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حسین بای، فرماندار فقید این شهرستان، گفت: فرصت مسئولیت و خدمت به مردم کوتاه است و باید از لحظه‌لحظه آن برای گره‌گشایی از مشکلات مردم و جلب رضای خداوند استفاده کرد.